İzmir Gelişim'e Tbf Talip Oldu

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 12 sezon aralıksız mücadele ettikten sonra yarışmacı haklarını devretme kararı alarak kulüp arayışına girişen Gelişim Koleji'ne sürpriz bir talip çıktı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Gelişim Koleji'nin haklarını devralmaya talip oldu. Anlaşma sağlanırsa TBF'nin oluşturacağı genç oyuncularından kurulu proje takımı, Gelişim'in yarışmacı hakları ile ligde yer alacak. Kendi takımlarında süre alamayan genç oyunculardan kurulması planlanan takım, gençlerin gelişimine yönelik projenin bir parçası olacak. - İzmir