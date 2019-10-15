İzmir, gelinlik fuarına hazırlanıyor

15.10.2019 11:10

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 21 Ocak'ta kapılarını açacak.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar 14. kez kapılarını açacak.

Fuarİzmir'de düzenlenecek etkinlikte A Holü'nde gelinlik ve damatlık tasarımları, B Holü'nde ise abiye giyim sektörü yer bulacak.

Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olacak fuar bünyesinde 11. kez Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması düzenlenecek.

Fuar, 24 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA