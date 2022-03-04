İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 4 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

GEDİZ, KÜTAHYA (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

04.03.2022 02:00 02:30 OG Manevra FATIH MAH-ATATÜRK MAH-ADNAN MENDERES MAH-HÜRRIYET MAH-İPEKÇILER MAH-KURTULUŞ-YENI MAH-CUMHURIYET MAH-KETENCI MAH-DÖRT EYLÜL MAH.TURAN MAH.

04.03.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP,AKINCILAR,SEYHAN,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR,FIRAT MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM

04.03.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ

04.03.2022 09:00 13:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YALI MAHALLESİ 183, 188, 189, ŞÜKRAN KURDAKUL SOKAKLARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 8.CADDE, 7601, 7602, 7605, 7607, 7609, 232, 240 SOKAKLARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 9 EYLÜL MAHALLESİ 7. CADDE, 260, 268, 7239, 272, 276, 228, 7229 SOKAKLARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLERALTI HALK EĞİTİMCİLER, SİNETUR, SİTE 61, VALİ KONAKLARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,270/1,270/2,271,272 SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,DUMLUPINAR CADDESİ,271,270,259,267/1,268 SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLESİ,351,395,396,397,398 SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,3168-3284-5683/7-5683/8-COŞKUN KALE SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,509-509/5,8-510/3,5-9106/2-9110/3-9165/2,4 SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,247-255-255/2 SOKAKLAR VE CİVARI

04.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO

04.03.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. TR-51 A KOLU - FAKÜLTE CADDESI BIR KISMI VE CIVARI

04.03.2022 09:00 10:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI

04.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma MEHMET AKIF ERSOY MH. 2.ÖTEYAKA SOKAK VE CIVARLARI

04.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510

04.03.2022 09:30 15:00 OG Arıza Bakım Onarım DEREBAŞI MAH L-262

04.03.2022 10:00 12:00 OG FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI NEDENİYLE KOCAÖMERLİ, ÇALTI, DEĞİRMENCİELİ, BAĞLAN, ÇAN, BÜYÜKOBA, ELMADERE, KALEMKÖY, YAYLAKÖY, ARPADERE MAHALLELERİ VE CİVARLARI

04.03.2022 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KOCAOBA, MAZILI MAHALLELERİ, AGROBAY SERACILIK VE CİVARLARI

04.03.2022 10:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT CADDESI 1.BAĞLAR SOKAK, AKŞEMSETTIN KÜME EVELR SULUDERE YOLU CIVARI

04.03.2022 10:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT VE MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK CADDESI, AKÇAYLI, ÖNDER,YILDIRIM , ŞÜKRÜ HOCA SOKAKLAR CIVARLARI TR-13 C KOLU

04.03.2022 10:00 18:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YEŞILOVA MAHALLESI BIR KISMI, VE OVADAN BESLENEN ÖZEL TRAFOLU ABONELER ( YENIOBA KÖTEN/ ÇIRPI VE YENIÇIFTLIK DEVRELERI )

04.03.2022 12:30 16:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. 297 SK. 303 SK. 333/2 SK. 296 SK. 326 SK. ARMUTLU CD. İNÖNÜ CD. 332 SK. 294 SK. 299 SK. 286 SK. 292 SK. 297/1 SOKAK VE CIVARLARI

04.03.2022 13:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ORHANLI MAHALLESI , KAVAKDERE MAHALLESI , VE ÖZEL TRAFOLAR

04.03.2022 14:00 15:30 OG Arıza Bakım Onarım İNÖNÜ-ANAFARTALAR-ATATÜRK-CUMHURIYET-HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN

04.03.2022 16:00 17:00 OG Manevra MEHMET AKIF ERSOY MH. ÖRNEKKÖY MH. SOĞUKPINAR MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. 2.ÖTEYAKA SK. 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. ÇAYIRLAR KÜMEEVLER. SAYRA-ÇINAR. MEHMET AKIF. ÖZDEŞKENT SITESI İÇ YOLU VE CIVARLARI

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