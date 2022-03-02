İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 2 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Mart Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4055,4088 SOKAKLAR VE CİVARI

02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4053,4057,4059,4076,4088 SOKAKLAR VE CİVARI

02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-50

02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5214 SK. CIVARI M-9

02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI L-27

02.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2

02.03.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ÇATALKAYA MEVKII BIR KISMI ÇATALKAYA TR-2 B KOLU

02.03.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5329 SK. CIVARI M-14

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