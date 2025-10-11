İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 11 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Ödemiş – Sarılar, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Çobanköy, Kocaaliler Mahalleleri
Kesinti ID: 3502724
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Ödemiş ilçesine bağlı Sarılar, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Çobanköy ve Kocaaliler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bayındır – Yakacık, Karateke (Atatürk), Toki, Yusuflu, Fatih (Arapkirli) Mahalleleri
Kesinti ID: 3505713
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Bayındır ilçesinde belirtilen mahallelerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.
Karşıyaka – Donanmacı, Tuna Mahalleleri
Kesinti ID: 3505785
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 10.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Karşıyaka ilçesi Donanmacı ve Tuna mahallelerinde yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Karşıyaka – Donanmacı Mahallesi (1721, 1726, 1727 Sokaklar, Yalı, Hüseyin Çağlayan Sokak, Kemalpaşa Caddesi, Osman Bey Park İçi Yolu, Ulvi Başman Sokak)
Kesinti ID: 3505787
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi'nin belirli sokaklarında planlanan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Tire – Ortaköy, Akmescit, Başköy (Yeşildere), Topalak Mahalleleri
Kesinti ID: 3505879
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Tire ilçesi Ortaköy, Akmescit, Başköy ve Topalak mahallelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Buca – Kozağaç ve Atatürk Mahalleleri
Kesinti ID: 3505895
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 02.00 – 02.30
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Buca ilçesi Kozağaç ve Atatürk mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları kapsamında 02.00 ile 02.30 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Karabağlar – Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar, Cennetoğlu Mahalleleri
Kesinti ID: 3506057
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 12.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Karabağlar ilçesinin Aşık Veysel, Osman Aksüner, Karabağlar ve Cennetoğlu mahallelerinde yapılacak şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 12.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Karabağlar – Aşık Veysel ve Osman Aksüner Mahalleleri (Belirli Sokaklar)
Kesinti ID: 3506059
Tarih: 11 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Açıklama: Karabağlar ilçesi Aşık Veysel ve Osman Aksüner mahallelerinde belirli sokakları kapsayan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.