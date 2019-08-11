İZMİR GEÇEN KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN BOĞA FERDİNAND, BİR YILDIR İZMİR'DE HUZURLU BİR YAŞAM SÜRÜYOR

11.08.2019 10:21

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize'nin İyidere ilçesinden kaçan ve daha sonra 29 Ağustos'ta İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand, bir senedir İzmir'de mutlu bir yaşam sürüyor. Barınağa ilk geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi 500 kilo. Ferdinand 2 ay önce de baba oldu.

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize'nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan ve daha sonra Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmişti. Barınağa gelmesinin üzerinden bir yıl geçen Ferdinand, burada diğer hayvanlarla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloluk büyük bir boğa oldu. 2 ay önce barınaktaki 'Yıldız' isimli inekten 'Ferdi' adında bir buzağı sahibi olan Ferdinand, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ferdinand'ın kaçtığı günden beri Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır, Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand'ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor, mutlu. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada sırada oynuyor. Ona karşı çok merhametli, hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa, danalıktan çıktı. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı, fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar dedi.

Kaynak: DHA