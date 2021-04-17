İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Karadağ'ın cenazesi toprağa verildi
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Karadağ'ın cenazesi toprağa verildi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Karadağ'ın cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Gaye Karadağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Gaye Karadağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karadağ, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Karadağ'ın cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve eski çalışma arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Gaye Karadağ'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek, "Çok iyi bir spiker, çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir dost, çok iyi bir anneydi. Eksik kaldık. Ama anıları eskimeden hep belleğimizde, yüreğimizde yaşayacak." ifadesini kullandı.

Cenaze törenine, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, HABER–SEN İzmir Şube Başkanı Ayhan Zengin, TRT'den mesai arkadaşları ve yakın dostları ile ailesi katıldı.

İzmir'de 1958'de doğan Karadağ,1989'da TRT Erzurum Radyosunda spiker olarak mesleğe başladı. TRT İzmir Televizyon Müdürlüğü ve TRT İzmir Radyosunda spiker olarak çalışan Kardağ, evli ve bir çocuk annesiydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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