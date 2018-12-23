İzmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılbaşı Balosu Kuşadası'nda Yapıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılbaşı balosu, cemiyet üyeleri ve eşlerinin katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen Kuşadası Fantasia Otel'deki Yılbaşı Balosu'nda bir araya gelen eski ve yeni kuşak gazeteciler, bütün bir yılın stresini atma imkanı buldular. 2018 Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödül törenine de ev sahipliği yapan Yeni Yıl Balosu Konaklamalı ve iki ayrı gece olarak organize edildi. Balonun ilk gününde meslekte 50 yılını dolduran cemiyet üyelerine 'Basın Hizmet Ödülü' verildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, cemiyetin geleneksel hale getirdiği 'Yılbaşı Balosu' organizasyonunda bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl sonunda bir otelde konaklamalı olarak bir araya geliyoruz. Bu buluşma, üyelerimiz açısından çok önemli. Bu gece bizim için hem bütün bir yılın değerlendirilmesi olanağını sağlıyor, hem biraz dinlence anlamı taşıyor, hem de üyelerimizi buluşturuyor. Ayrıca, her yıl meslekte 50 yılını doldurmuş gazetecilere de Basın Hizmet Ödülü veriyoruz"dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA