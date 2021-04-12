İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Adayı Mustafa Yılmaz'dan "Gazeteciler Meclisi" önerisi

İzmir Gazeteciler Cemiyetinde (İGC) 25 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesi yönetim için adaylığını açıklayan Mustafa Yılmaz, Cemiyet bünyesinde oluşturmayı hedefledikleri İzmir Gazeteciler Meclisi ile daha demokratik ve katılımcı bir anlayışı hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyetinde (İGC) 25 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesi yönetim için adaylığını açıklayan Mustafa Yılmaz, Cemiyet bünyesinde oluşturmayı hedefledikleri İzmir Gazeteciler Meclisi ile daha demokratik ve katılımcı bir anlayışı hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında ikinci oturumu seçim gündemiyle yapılacak İGC Olağan Genel Kurulu öncesi, Mustafa Yılmaz ve bir grup gazeteci, "Özgür İGC Grubu" adıyla yeni dönem için adaylıklarını açıkladı.

Başkan Adayı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu siyasi, ekonomik ve teknolojik tablonun gazeteciliğin geleceğini tartışılır kıldığını, bu ortamda meslektaş dayanışmasının geçmişe göre çok daha önemli olduğuna işaret etti.

Üyeleri ve mesleği daha fazla kollayan, geleneğini ve ahlaki değerlerini koruyarak yeniliklere hızla ve etkin şekilde uyum sağlayan bir Cemiyeti hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, gazetecilik mesleğinin geleceği için ortak akıl ortamının oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Üyelerin destek vermesi halinde yeni dönemde atmayı planladıkları en önemli adımın İzmir Gazeteciler Meclisini Cemiyete kazandırmak olacağını kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cemiyetin artık sadece yönetimdeki birkaç kişinin fikriyle yönetildiği dönemin kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Öngördüğümüz yeni anlayışta yönetim kurulu, daha çok icracı bir yapıya bürünecek, fikirsel altyapı ve ana rota, İzmir Gazeteciler Meclisince verilecek. Meclis, isteyen tüm üyelerimizin katılımıyla ve üyelerinin belirleyeceği periyotlarla toplanacak. Ayrıca çeşitli nedenlerle İGC'ye katılamamış genç gazeteci arkadaşlar da danışma meclisi niteliğindeki bu yapıda temsil olanağı bulacak. İGC Yönetim Kurulu proje ve hizmetlerini İzmir Gazeteciler Meclisinin kararları doğrultusunda oluşturacak. Böylece İzmir'de gazetecilik yapan ya da yapmış olan herkesin karar mekanizmasına olabildiğince fazla oranda katılması sağlanacak."

İşsiz gazetecilere destek olma hedefi

İGC'nin ekonomik gücünün geçmişe göre zayıfladığını, bunun için giderleri kontrol eden gelirleri artıran bir yönetim anlayışının gelmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, Cemiyetin basın dünyasına kazandırdığı 9 Eylül Gazetesinin yeni dönemde reklam gelirlerinin artırılması ve daha fazla işsiz gazeteciye destek olacak şekilde kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Son yıllarda sektörde yaşanan sorunların üzerine salgın koşullarının da eklenmesiyle ekonomik ve sosyal açıdan zor duruma düşen üyelerin sayısının arttığını anımsatan Yılmaz, bu nedenle yeni dönemde 9 Eylül Gazetesinin yıllık karının en az yüzde 20'sinin üyelere sosyal yardım olarak aktarılmasının da öngörüldüğünü bildirdi.

İGC Başkan Adayı Mustafa Yılmaz, yayımladıkları 26 maddelik bildiride gazetecilerin sorunlarının çözümüne yönelik Uluslararası İzmir Basın Merkezi projesinden Gazetecilik Çalıştayı organizasyonuna AB projelerinden toplu konut projelerine uzanan geniş bir yelpazede atmayı planladıkları adımları anlattıklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz