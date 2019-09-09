09.09.2019 12:20

İzmir Fuarı'nda geri dönüşüm enstrümanlarına ilgi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen, atık malzemelerden yapılmış enstrümanlar ilgi çekti. Kürekten tavlaya, kurabiye kutusundan yağ tenekesine kadar birbirinden ilginç materyallerle hazırlanan ukulele ve gitarlar, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 88'nci kez kapılarını açmasının ardından, kurulan birbirinden ilginç stantlar, ziyaretçilerini ağırlıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin standında da Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu tarafından sergilenen atık malzemelerden yapılmış enstrümanlar, büyük ilgi görüyor. Kürekten kurabiye kutusuna, yağ tenekesinden tavlaya kadar farklı materyalleri gitar ve ukulele enstrümanlarına dönüştüren Babaoğlu, aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi'nde yeni sezonda açılacak geri dönüşüm enstrüman kursu için de tanıtım yaptı. 'GELECEĞE DÖNÜK BİR AMAÇ'

Stantta yaptığı enstrümanları sergileyen Babaoğlu, Şubat ayından itibaren Karşıyaka Belediyesi tarafından atölyemiz kurulacak. Bu atölyemizde kursiyerlerimize geri dönüşüm enstrümanlarını yaptıracağız. Eski radyolar, kürek, kurabiye kutuları gibi malzemelerden enstrümanlar yapmayı amaçlıyoruz. Şu anda ürünlerimiz çok büyük ilgi görüyor ve dikkat çekiyor. Şimdiden kurslarımıza katılmak isteyen birçok kişi oldu. Hatta liste yavaş yavaş tamamlandı. Geleceğe dönük bir amaç olduğu için insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Bir kurabiye kutusunu atıyoruz ve çevreyi kirletiyoruz ama ben o kurabiye kutusundan gitar yapıyorum. Aynı zamanda göz zevkine hoş gelecek enstrümanlar elde ediyoruz. Bunların tamamı sahne ortamında rahatlıkla çalınabilecek enstrümanlar dedi.

'UNVANIMI KAYBETMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası olma unvanını taşıyan Babaoğlu, Şu anda hamile olduğum için kanun yapımı konusunda siparişlerimi daha yavaş ilerletiyorum, ancak sağlığım elverdikçe yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapım ustası unvanını almışken bunu asla kaybetmek istemem, bu yüzden işime devam edeceğim diye konuştu.

Kaynak: DHA