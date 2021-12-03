İzmir fuarcılığı turizm sektörüne de doping oluyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; bu yıl 15'inci kez yapılan Travel Turkey İzmir Fuarı ve eş zamanlı gerçekleşen TTI Outdoor Fuarı, hem İzmir hem de ülke turizmcilerinde umut yarattı. Yurt içi ve yurt dışından binin üzerinde katılımcı ile kent ekonomisine de hareketlilik getiren fuara beklentilerin üzerinde bir katılım olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "2022 yılı, İzmir'de turizmin çok daha fazla atağa kalktığı bir yıl olsun. Türkiye'miz için iyi bir turizm senesi olsun. Travel Turkey İzmir de bunun öncüsü olsun" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir dünya kentine dönüştürme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyeline fuarlarla ivme kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay 15. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde katılımcısıyla Türkiye ve dünya moda sektörünü İzmir'de buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Travel Turkey İzmir Fuarı ile Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm paydaşlarını ağırladı. Pandemi sonrasında turizm sektörünü ilk kez fiziki olarak bir araya getiren Travel Turkey İzmir ile eş zamanlı yapılan TTI Outdoor-Kamp, Karavan, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı da turizm sektörünü mutlu etti.

Oteller doldu

15. Travel Turkey İzmir ile TTI Outdoor Fuarları, hem kente hem de ülke turizmine nefes aldırdı. Otellerde doluluk oranları yeniden yüzde 100'e yaklaştı. Restoranlardan kafeteryalara, ulaşımdan alışverişe kadar turizm ve hizmet sektörünün canlılığı, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü güldü.

Soyer: "Pandemiden sonra bir ilk"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir Fuarı'na beklentilerinin üzerinde bir katılım olduğunu belirterek, "Fuarda herkesin yüzü gülüyor. Çok değerli bir fuar, uzun süren pandemiden sonra ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir turizm fuarı düzenleniyor. İZFAŞ ile iftihar ediyorum. İşbirliği yaptığımız paydaşlarımızın emeği var. Ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Fuarın bereketli olmasını, katılımcıların yüzlerinin gülerek fuardan ayrılmasını istiyoruz. 2022 yılı İzmir'de turizmin de çok daha fazla atağa kalktığı bir yıl olsun. Türkiye'miz için iyi bir turizm senesi olsun. Travel Turkey İzmir de bunun öncüsü olsun" diye konuştu.

Bağlıkaya: "Kalabalığı, ilgiyi ben de beklemiyordum"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Travel Turkey İzmir, pandemiden sonra turizm sektöründe düzenlenen ilk yüz yüze fuar. Çok değerli bir şey. Seyahat acentaları olarak insanları bir araya getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Türkiye'de, Avrupa'da ilk fiziki fuar oldu. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu kadar kalabalığı, ilgiyi ben de beklemiyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hoti: "İzmir'de pozitif değişimler görüyorum"

Kosova Seyahat Acentaları Derneği (SHTAK) Başkanı Baki Hoti, "Kosova olarak 6 yıldır devamlı fuara geliyoruz. Buraya gelişimizin sebebi hem daha büyük işbirlikleri yaratmak hem de kendi ülkemizi tanıtmak, İzmir'i tanımak amacıyla buradayız. Pandemi turizmi epey etkiledi. En kısa zamanda normalleşmeye gideceğiz. Pandemiden sonra ilk fuarımız bu. Bizim isteğimiz fuarın gelecek sene daha da büyümesi. İzmir'de çok pozitif değişimler görüyorum. Yeni projeler yapılıyor. Bunu gördüğüm için çok mutlu oluyorum" dedi.

İşler: "Travel Turkey İzmir çok daha büyüyecek"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ise "Travel Turkey İzmir, bize Türkiye turizminde artık bir borsa olduğunu, koçbaşı gibi burada tüm sektörün bir arada toplandığı mecra olduğunu gösterdi. 2022 yılındaki tesislerimizin, satışlarımızın Travel Turkey İzmir'den etkileneceğini gösterdi. Ayrıca İzmir artık sadece Türkiye içinde değil, uluslararası platformda da çok önemli bir satış noktası oldu. Bu fuarla birlikte 2019 yılının ayarlarına döndüğümüzü, ileriye doğru büyük bir ivme kazandırdığını gördük. Başta Tunç Soyer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu fuar İzmir'e çok yakıştı, büyüyerek devam edecek. Sadece İzmir, Ege ve Türkiye'nin değil, bulunduğumuz 3 saat mesafede pergelle çizdiğimizde daire içine giren tüm ülkelerin buluşma noktası olarak bundan sonra yaşayacak" diye konuştu.

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