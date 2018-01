İzmir Fuarcılığı Göz Kamaştırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerelde kalkınma stratejisindeki en önemli kaldıraçlardan biri fuarcılık sektörü oldu. İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarlar, hem düzenlendiği alan büyüklüğü hem de ziyaretçi ve katılımcı sayısı bakımından ciddi sıçramalar yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ve hizmet sektörlerinde büyüme stratejisini destekleyen en önemli adım olan fuarcılık, özellikle Fuar İzmir yatırımıyla birlikte kent ekonomisine ciddi katkı sağlamaya başladı. Büyüme potansiyeli olan pek çok iddialı fuarda yetersiz kalan Kültürpark hollerinin yerine Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan Fuar İzmir'in inşa edilmesi, kentin fuarcılıktaki gelişimine adeta doping etkisi yaptı. Marble Fuarı, son bir yılda ziyaretçi sayısını yüzde 44 artırırken, Olivtech ve Ekoloji İzmir Fuarı'nın katılımcı sayısı 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 161 arttı. Katılımcı sayısında Shoexpo yüzde 52, Travel Turkey ise yüzde 16'lık artış yakaladı. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, son bir yılda yüzde 25 büyüdü.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentteki fuarcılık çıtasının yükselmesinde Fuar İzmir yatırımının kritik rol oynadığını söyledi. Yurttan ve dünyadan büyük ilgi gören fuarlar sayesinde İzmir'deki hizmet ve turizm sektöründe ciddi hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "Biz Atamızın verdiği fuarcılık emanetine sahip çıkıyor, her geçen yıl biraz daha güçlendiriyor ve büyütüyoruz. Behçet Uz'dan aldığımız bayrağı her yıl biraz daha yukarı taşıyoruz. Dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımız sayesinde İzmir'in uluslararası tanınırlığı daha da arttı" diye konuştu.



Marble'da hedef "en büyük" olmak



Alanında dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına, 2016 yılında 193'ü yabancı bin 103 firma, 2017 yılında ise 213'ü yabancı olmak üzere toplam bin 109 firma katıldı. 2016 yılında 6 bin 226 olan yabancı ziyaretçi sayısı, 2017 yılında yüzde 44 artarak 8 bin 965'e ulaştı. Yerli ziyaretçi sayısı da 46 bin 798'den 50 bin 218'e çıktı. Taş blok sergisi ise yüzde 66 oranında büyüdü. 2016'da 15 bin doğal taş bloğun sergilendiği Fuar İzmir'de, 2017 yılında 25 bin taş blok vardı. 2017 Marble Fuarında Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki 30 ülkeden 213 katılımcı ve 104 ülkeden toplam 8 bin 965 yabancı ziyaretçi ağırlayan İZFAŞ, ülkelerin milli katılımını daha da güçlendirmek amacıyla yurt dışı çalışmalarına ağırlık veriyor.



Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 3 fuarı arasında yerini alan fuarda bu yıl ilk kez "yabancı katılımcı pavyonu" kurulacak. C holünde yer alması planlanan pavyonda yabancı ülkelerden gelen firmalar, bu kez kendi ülkelerine ait stantlarda ürünlerini sergileme olanağı bulacak. Brezilya, İran, Çin ve Hindistan'ın da yer alacağı uluslararası hol ile birlikte, bu yılki yabancı katılımcı sayısında da artış bekleniyor. Fuar kapsamında, dünyanın en büyük doğal taş örgütlerinden biri olan Amerikan Doğal Taş Enstitüsü (MIA) ile işbirliği sağlandı. MIA, İzmir'de bir de seminer verecek.



Bembeyaz günler



Avrupa'nın en büyük gelinlik fuarı IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Türk ve dünya modasının önemli isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Gelinlik sektörünün önemli ulusal ve uluslararası üretici markalarına ev sahipliği yapan fuar, 2016 yılında 198 firmaya, 2017 yılında ise 227 firmaya ev sahipliği yaparak yüzde 25'lik bir büyüme gerçekleştirdi. 15 bin 296 metrekare stant alanı, 19 bin 40 metrekareye büyüdü. 2016 yılında 62 ülke ve 75 ilden katılım gerçekleşirken, 2017 yılında bu sayı 70 ülke ve 80 ile çıktı. Ziyaretçi profilini yüzde 16 büyüten fuara 2016 yılında 19 bin 825 kişi katılırken, 2017 yılında bu sayı 23 bin 48'e ulaştı.



2017 yılında her alanda büyüyen IF Wedding Fashion İzmir, 2018'de ise rekor büyümeye hazırlanıyor. Fuar, bu yıl 23 bin 500 metrekarelik alanda, 90 ülkeden 22'si yabancı toplam 256 katılımcı, 81 ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi ve 8 bin uluslararası satın almacı ağırlamayı hedefliyor. Bu yılki fuara, etkinlik alanları ile birlikte toplam alanı 58 bin 250 metrekare yer ayrılacak. IF Wedding İzmir'e, Türkiye'nin 81 ilinden ziyaretçi bekleniyor.



En sağlıklı fuar



Organik ürünler ile zeytin ve zeytinyağı buluşma noktası olan Olivetech ve Ekoloji İzmir Fuarları da geçtiğimiz yıl sıçrama yaptı. Hem katılımcı hem ziyaretçi hem de iş kapasitesiyle büyüyen Olivetech'in 254 olan katılımcı sayısı 322'ye, Ekoloji'nin ise 113'ten 123'e yükseldi.



Shoexpo'nun ziyaretçisi yüzde 52 arttı



Türkiye ayakkabı üretiminin önde gelen firmalarını İzmir'de buluşturan Shoexpo, 2016 yılında 6 bin 259 metrekarelik alanda düzenlenirken, 2017'de alan büyüklüğü 7 bin 840 metrekareye yükseldi. Katılımcı firma sayısı 163'ten 171'e çıkarttı. İzmir'in bu renkli fuarı, ziyaretçi sayısını da yüzde 52 artırarak 7 bin 728 profesyoneli ağırladı.



Turizm sektörü güçleniyor



Yaşanan krizler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan turizm sektörü, İzmir'de umut tazelemeye devam ediyor. Çıtasını her geçen yıl daha da yükselten Travel Turkey İzmir, katılımcı ve ziyaretçi sayısını sürekli artırıyor. 2015 yılında gerçekleşen Travel Turkey İzmir Fuarına 33 bin 688 ziyaretçi katıldı. 2016 yılında bu rakam yüzde 14 arttı; ziyaretçi sayısı 38 bin 587'ye ulaştı. 2017 yılında ise bu rakam da yüzde 15 artarak 44 bin 589 kişiye ulaştı. Katılımcı sayısı ise 2017'de bin 284'e çıkarak yüzde 9 arttı. 2016'da 16 bin 885 metrekare alanda düzenlenen fuar, 2017 yılında yüzde 18 büyüyerek 20 bin metrekare alanda kuruldu.



Rakamlarla Fuar İzmir



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fuar İzmir, 337 bin metrekarelik arazi ve 240 bin metrekarelik inşaat alanı ile toplam 50 futbol sahası büyüklüğünde dev bir kompleks. 7 bloktan oluşan tesis, 2 bin 500 araçlık kapalı otoparkı, ofisleri, restoranları, meydan ve amfi tiyatrosu ile sadece fuar zamanlarında değil haftanın her günü faaliyet gösterecek bir yaşam ve etkinlik alanı olarak tasarlandı. 93 bin metrekarelik kapalı otopark alanı ziyaretçi ve katılımcıların hizmetine sunuluyor. Fuar alanında ayrıca, 12 bin metrekarelik Fuar Sokağı, 865 metrekarelik seminer salonu yer alıyor. 11 bin 300 metrekarelik alanda ise kafeterya, restoran ve idari binalar bulunuyor. Bu büyüklükteki bir inşaat alanı ile İzmir'de tek başına yapılan en büyük proje olan Fuar İzmir, aynı zamanda Türkiye'nin en nitelikli fuar kompleksi olma özelliğini taşıyor.



Fuar merkezinin inşaat alanı 240 bin metrekare. Bu büyüklükteki bir inşaat alanı ile İzmir'de tek başına yapılan en büyük proje. 20 bin 500 metrekarelik Fuar Meydanı ve 12 bin metrekarelik Fuar Platosu da proje çerçevesinde hayata geçti.