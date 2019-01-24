İzmir Foça Yağmura Teslim

Foça yağmura teslim

İZMİR'in Foça ilçesinde 3 gündür aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur dereleri taşırdı, su baskınlarına neden oldu. İtfaiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Foça Belediyesi ekipleri yoğun olarak çalışmasına rağmen, su baskınlarına yetişmekte zorlandı.

Foça'da 3 gündür aralıksız yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fevzipaşa ve Atatürk Mahalleleri'nde yağmur sularışyla dolan dereler taştı. Buradaki onlarca ev ve işyerinin zemin katlarını su bastı. Yağmur sularının taşıdığı çöpler nedeniyle tıkanan rögarlar taştı. İlçenin ana arterlerinden ara sokaklarına kadar büyük bölümü ile Foça Otobüs Terminali de bugün öğlen saatlerinden itibaren girilemeyecek kadar suyla doldu. Bazı yerlerde yoğun suyu taşıyamayan kanalizasyon kanallarının boruları patlarken, istinat duvarları yıkıldı. Foçalılar, uzun çizmeler giyerek sokağa çıkabildi. Suyla dolan sokaklar nedeniyle ilçe merkezinde trafikte aksamalar olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. İtfaiye, İZSU ve Foça Belediyesi, yollardaki ve suyla dolan ev ve işyerlerindeki suların tahliyesi, tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışma başlattı. Çalışmalar aralıksız sürerken, Foçalılar altyapının yetersizliğinden yakındı. Otobüs işletmeciliği yapan Serdar Çağlan da ilçedeki otobüs terminaline dolan sulara dikkat çekip, bu durumun işlerine olumsuz yansıdığını söyledi.

Kaynak: DHA