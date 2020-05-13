İZMİR Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardı
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İZMİR Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardı

Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardıİZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 aya yakın bir süredir evden çıkmayan çocuklar bugün verilen 4 saatlik izinle sokaklara, parklara, meydanlara ve denize koştu.

İZMİR Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardı
13.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:35

Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardı

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 2 aya yakın bir süredir evden çıkmayan çocuklar bugün verilen 4 saatlik izinle sokaklara, parklara, meydanlara ve denize koştu. Çocukların mutluluğu anne babaların da yüzlerine yansıdı.

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. 10 yaş ve üzeri çocuklar daha çok arkadaşlarıyla buluşmayı tercih ederken, daha küçükler yanlarında ebeveynleri ile dışarı çıkma özlemlerini yerine getirmeye çalıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yasak kararına rağmen sahile gidenler oldu. Çocuklar top oynadı, bisiklete bindi, patenleriyle kaydı, kumlara uzandı, denize girdi. Bazı aileler bebeklerini arabalarıyla gezdirirken, bazıları engelli çocuklarıyla sokağa çıkma mutluluğuna ortak oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı öğle saatlerinde dondurma keyfi yapanlar oldu.

'ÇOCUK OLMADAN HER YER ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİYDİ'

Sahilde kumsala oturarak zamanı değerlendirenlerden Yurdusev Talun, kızı ve torunuyla sahile geldiğini belirtip, evde farkına varmadıkları sokağa çıkma özlemini dışarıda hissettiklerini söyledi. Talun, "Uzun süredir dışarı çıkamadıkları için çocukları evde oyalamaya çalışıyorduk. bu izin onlara da bizlere de iyi geldi. Dışarda özgürce koşuyor, zıplıyor, bağırıp, çağırıyor. O kadar özlemiş ki sokağı mutluğundan bunu anlamak mümkün. Her yerde çocuklar var. Canlılık geldi Foça'ya. O kadar duygulandık ki. Çocuk olmadan her yer ölü toprağı serpilmiş gibiydi" diye konuştu.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Sahilde kızıyla gezintiye çıkan Emrehan Bozkurt da "Bugün bizim bayramımız. İki aydır çocuklar içerdeler. Çok sıkıldılar. Bugün hem güneş görüyoruz hem toplumla kucaklaşıyoruz" derken, kızı 11 yaşındaki Öykü Bozkurt da "Mutluyum. Nefes aldım. Denizi gördüm. İyi geldi" dedi.

Gezerek izin saatlerini değerlendirdiklerini belirten 4 arkadaştan 13 yaşındaki Elife Köseoğlu "İki aydır evdeyiz. Çok sıkıldık. Şimdi 4 saatliğine dışarıda gezmeye çıktık. Dondurma yedik. Yürüyüş yaptık. Ama arkadaşlarım gezmekten de sıkıldı, erkenden dönüyoruz" diye konuştu.

SÜREKLİ ANONS

0-14 yaş grubu çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen 11.00 - 14.00 saatleri arasında Belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılar yapıldı.

Anonslarda, "Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması, sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Maske takmaya, mesafeyi korumaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" denildi.

İZMİR Foça'da uzun bir aradan sonra sokak ve sahillerde çocuk cıvıltıları vardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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