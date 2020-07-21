İZMİR Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti 'Evlerimize denizden su taşıdık'
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İZMİR Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti 'Evlerimize denizden su taşıdık'

Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti: 'Evlerimize denizden su taşıdık'İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su vermesi vatandaşları çileden çıkardı.

21.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:43

Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti: 'Evlerimize denizden su taşıdık'

İZMİR'in Foça ilçesinde, 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su vermesi vatandaşları çileden çıkardı. Evlerine denizden su taşıdıklarını belirten vatandaşlar, "Hangi çağda yaşıyoruz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle geçen sene haziran ayında 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da sıkıntının bir benzeri bu senede yaşandı. 16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz sabah 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından ilan edildi. Kırsal Gerenköy Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni hattın döşendiği ve bu kesinti sonrası devreye alınacağı belirtildi. Ancak 06.00'da biteceği ilan edilen kesinti 'Yeni hattın devreye alınamaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye daha sonra da gece 01.00'a uzatıldı.

Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz günü Saat 17.00'de eski hat üzerinden verilebildi. Pazartesi günü de çalışmaların devam ettiği belirtilerek sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı. Bu sorunun Foça'da uzun yıllardır yaşandığını dile getiren vatandaşlardan Alparslan Yanbaş (49), "Foça Belediyesi'nin su konusunda acil bir önlem paketi hazırlaması lazım. Bu sorunları çözmek için iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir şeyler yapılmalı. Suyu bazen parayla aldık, bazen tankerle geldi. Bu sorunu yaşamamız normal değil. Foça'nın hizmete ihtiyacı var. Belediye suların geleceği saatle ilgili bilgi veriyor ama bu saatlerde bu gelmiyor. Belediyeden özellikle bu konuda doğru bilgilendirme yapmasını bekliyorum. Yanıltmadan daha doğru bilgi verirse Foçalılar olarak daha mutlu oluruz" dedi.

'HAYRETLER İÇİNDE KALDIK, DENİZDEN SU TAŞIDIK'

Bu çağda su kesintilerinin yaşanması karşısında hayretler içinde kaldığını belirten vatandaşlardan Sedat Capar (57), "Ben Türkiye'nin başka bir şehrinde su kesintisi görmedim. Ben Uşak'tan geldim. Burada hayret ettim. Buradaki halkın da hiç sesi çıkmıyor. Nasıl tepki göstermiyorlar? Su kesilen yer artık Türkiye'de kalmadı. Şaşırdım ve çok büyük sıkıntılar çektim. Denizden su taşıdık. Gariptir Foça'da başka su alabileceğimiz yer de yoktu. Anadolu'da su alacak yerleri mutlaka bulursunuz. İnanın içme suyunu damacanayla parayla aldık. Banyo ve tuvaletlere suyu denizden taşıdık. Bu çağda böyle bir durum yaşadığımız için hayretler içinde kaldık" ifadelerini kullandı.

'SUSSUZ KALDIK, BÜTÜN PARAMI SU ALMAYA HARCADIM'

Foça'ya geldiği günden itibaren su sorunu yaşadıklarını dile getiren Güldane Koca (87) ise, "Evde hiçbir şey yapamıyorum ben yazlık için geldim. Buranın yerlisi ne yapıyor? Ben Ankara'dan geldim. Millet susuz kaldı. Su yok. Bu bir gün, iki gün, üç gün olur ben bir aydır buradayım üç günde bir akıyor hemen geri kesiliyor ama bunun bir çaresi var. Çaresiz hiçbir şey yoktur. Buranın halkına da yazık. Banyo, tuvalet, çamaşır ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Virüs de var ellerinizi su ile yıkayın diyorlar ama su yok ne ile yıkayacağız. Su ala ala getirdiğim parayı da bitirdim" dedi.

'BANYO YAPAMADIK, BULAŞIKLAR KALDI'

Suların kesilmesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getiren vatandaşlardan İsmail Kurutuz (47), "2 gün boyunca su sıkıntısı yaşadık. Banyo yapamadık. Evin temizliğini yapamadık, bulaşıklar kaldı. Sıkıntı yaşadık. Buranın yerlisi değilim çocuklarımın yanına geldim. Mardin'den geldim bu tür çalışmalar orada da yapıldı ama bir yandan çalışma yapılıyordu. Bir yandan su verilmeye devam edildi. Güneydoğu ile burası arasında çok fark var. Burası tatil bölgesi. Gelen yabancı da çok. İki gün boyunca çok mağdur, olduk sıkıntılar yaşadık. Tankerlerle su getirildi ama tanker belirli noktalara geldi. Ara sokaklar dar olduğundan zaten çoğu sokağa giremedi" diye konuştu.

İZMİR Foça'da susuz kalan vatandaşlar isyan etti 'Evlerimize denizden su taşıdık'

Kaynak: DHA

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