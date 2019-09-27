İzmir foça'da deniz kuvvetleri günü'nde savaş gemileri ziyarete açıldı

27.09.2019 15:48

Foça'da Deniz Kuvvetleri Günü'nde savaş gemileri ziyarete açıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Foça Deniz Üssü'nde bulunan askeri gemiler halkın ziyaretine açıldı. Şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlandı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Foça'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinden gün dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, TCG Karayel Hücumbotu ve TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi'ni gezdi. Gezi sırasında ziyaretçilere, refakatçi personel tarafından gemilerin yapım yıl ve yerleri ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verildi. Çocukların gemiler ve denizcilik mesleği konusundaki soruları cevaplandırıldı. Preveze Deniz Zaferi'nin Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğu, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın, 27 Eylül 1538 tarihinde Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'na karşı Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk kıyılarında yer alan Arta Körfezi'ndeki Preveze önlerinde kazandığı zaferin, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdiği anlatıldı. Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilerine ışık tuttuğu ve zaferin kazanıldığı 27 Eylü'ünbu nedenle her yıl Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlandığı kaydedildi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER GEMİDE AĞIRLANDI

Bölgede yaşalan şehit aileleri ve gazileri TCG Bayraktar Gemisi'nde Foça Kaymakam Vekili Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve gemi komutanları karşıladı. Şehit yakınları ve gaziler öğle yemeğinde ağırlandı.

Tümamiral Koçer, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin değişik limanlarında 40 geminin ziyarete açıldığını, evlatlarını vatan için feda eden şehit aileleri ile kahraman gazilere minnet ve saygılarının sonsuz olduğunu, söyledi. Tümamiral Koçer, şehit yakınlarını ve gazileri, mavi vatanın en yeni ve modern savaş gemilerinden birinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

45 öğrencisi ve velilerle birlikte Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde savaş gemilerini ziyarete geldiklerini belirten Gerenköy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Semiha Güngör, ziyaretin öğrencilere denizciliği tanıtma ve sevdirme açısından çok yararlı olduğunu söyledi. Güngör, Askerliğin sadece bir vatani görev olarak yapıldığını düşünen çocuklarımız bunun aynı zamanda bir meslek olduğunu öğrendiler. Eminim, bu gezi minik kalplerinde bir eser bıraktı. Bundan sonrada denizcilik ve askerliğe hem vatani bir görev olarak bakarken aynı zamanda bir meslek olarak düşüneceklerine inanıyorum dedi.

Kıbrıs Gazisi Rasim Yen'de gün dolayısıyla kendilerini hatırlayan ve ağırlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA