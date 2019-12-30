: İzmir foça'da çevrecilerden kanal istanbul çed raporu'na itiraz

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:37

Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Foça'da yaklaşık 100 kadar çevreci, bugün saat 13.30'da Atatürk Mahallesi, Aşıklar Caddesi'ndeki Foça Çevre Müdürlüğü'ne gelerek, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için dilekçe vermek istedi. Koridorda sıraya giren çevrecilere görevliler, Burası İlçe Müdürlüğü değil, temsilcilik. Kayıt memuru ve evrak sistemi olmadığı için dilekçelerinizi kabul edilemeyeceğiz dedi. Bunun üzerine çevreciler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Grup, binanın girişindeki tabelada 'çevre' ibaresinin yer aldığını hatırlatıp, çözüm üretilmesini istedi. Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda dilekçelerin Foça Kaymakamlığı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilebileceği belirtildi. Bunun üzerine çevreci grup Hükümet Konağı'na geçip, Kaymakamlığa dilekçelerini teslim etti. Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, Foçalılar olarak hep birlikte 'Ya Kanal ya İstanbul' diyerek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Levent, Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Ekolojik yıkım olacağını düşünüyoruz dedi.

Foça Çevre Müdürlüğü'nce dilekçelerinin alınmamasını eleştiren Fırat Korkmaz da Bakın tabelasında da görüldüğü gibi buranın bir şube müdürlüğü olduğu yazıyor. İçeride çalışanların bundan dahi haberi yok. Asgari ücret açıklandı. 2 bin 340 lira. Buna paramız yok dediler. Ama 75 milyar liralık Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Buna tüm halk olarak karşı çıkıyoruz diyerek, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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