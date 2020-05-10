İZMİR Foça'da 65 yaş üzeri kişiler soluk aldı

Foça'da 65 yaş üzeri kişiler soluk aldıİZMİR'in turistik ilçesi Foça'da sokaklar çifte mutluluk yaşayanlara doldu.

Foça'da 65 yaş üzeri kişiler soluk aldı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da sokaklar çifte mutluluk yaşayanlara doldu. İki aya yakın bir süredir evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü bazı Foçalılar, özgürlükleri ile birlikte Anneler Günü'nü de sokaklar da kutladı.

Sokağa çıkma serbestisinin başladığı saat 11.00'den itibaren Foça'da sahil kenarları, cadde ve meydanlar şenlenmeye başladı. Uzun süredir birbirini görmeyen dostlar sosyal mesafeyi koruyarak ayaküstü sohbetlere koyuldu. Bazı vatandaşlar dükkanların, kafelerin, marketlerin kapalı olmasına, ilçe sokaklarının bu kadar boş kalmasına şaşırdı. Engelliler eşleri ya da refakatçileriyle günün tadını çıkarmaya çalıştı. 30 dereceye yaklaşan sıcaklıkta güzel havanın tadını birlikte çıkarıp, Anneler Günü çiçeğini sokakta eşine sunanlar oldu. Bazı vatandaşlar kısıtlamalar nedeniyle ziyaret edemediği eşinin mezarına Anneler Günü nedeniyle çiçek götürerek kutlayacağını, bazıları ise kısıtlamalar süresince en çok denizi, teknesini,motorunu özlediğini söyledi. Polis ve Jandarma ekipleri sosyal mesafenin korunması ve izin verilen yaş grubu dışındaki kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları için devriye gezerek denetimlerini sürdürdü.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KUTLUYORUZ

Sokağa çıkma iznini Küçükdeniz Sahili'nde yürüyerek değerlendiren vatandaşlardan Yılmaz Hamurcu eşi Rengin Hamurcu'ya çiçeğini sokakta takdim etti. Yılmaz Hamurcu. "İstanbulluyuz. Buraya yerleştik. İki aydır evdeydik. Bir kere dışarı çıkabilmiştik. Bu ikinci çıkışımz oldu" dedi.

Rengin Hamurcu da Foça'da olmaktan çok mutlu olduklarını belirtip, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Aynı zamanda 4 saatliğine de olsa

özgürlüğümüzü kutluyoruz" dedi.

'ÖNCE MOTORUMU SONRA AYAKLARIMI ÇALIŞTIRDIM'

Sokağa çıkma serbestinin başladığı saat 11'00'de önce motorunu sonra ayaklarını çalıştırdığını söyledi. Şevki Avcı da, "Motosikletim çalışınca şanzımanı ve motoru yağlandı. Sonrasında sıra bana geldi. Şimdi ise kendi ayaklarımı çalıştırıyorum. Bacaklarım kendine gelsin diye yürüyüş yapıp, hareket ediyorum. Koronavirüs, insanlığa yeteri kadar acı verdin. Artık uzaya bir yere defol git lütfen" dedi.

Yaşar Nevin Orhan çifti de şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

EŞİMİN ANNELER GÜNÜN KABRİNDE KUTLAYACAĞIM

Doğan Erdoğan ise; "Annelerimiz rahmetli oldu. Eşimi kaybettim rahmetli oldu. Ahirete intikal etmiş olan bütün anne ve eşlerin nur içinde yatmalarını, cennete kavuşmalarını dilerim. Allah hayatta olan annelerimize, kardeşlerimize mutlu sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Ben birazdan eşimin kabrini ziyaret gideceğim. Bu 4 saatlik izin iyi geldi. Çünkü iki aya yakın zamandan beridir eve kapalı kalmıştık" dedi.

ŞEKER REİS: EN ÇOK DENİZİ ÖZLEDİM

İlçede 'Şeker Reis' olarak tanınan Tahir Gönülden ise kısıtlamalar süresince en çok teknesini özlediğini ve ilk iş olarak gelip motorunu çalıştırdığını söyledi.Gönülden; "Bugün 49 gün oldu. En çok denizi özledim. Denizde doğdum ben. Motoru çalıştırdım. Yağmur suyu vardı. Onu çıkardım" dedi.

4 SAATLİK MOLA VERDİK

Eczacı Önder Aytuğ'da bugün iki güzelliği bir arada yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Önder Aytuğ, 13 Marttan beri evde kapalıydık. Bugün 4 saatlik bir molayla motosikletime kavuştum. Foça'ma kavuştum. Sahilime kavuştum. Nefis manzarayla nefis atmosferle dostlarımızla selamlaşarak dertleşerek günümüzü geçireceğiz inşallah" dedi.

AHRETLİKLER KOYU SOHBETTE

65 yaş üstü vatandaşların Anneler Günü'nü çiçekleriyle sokaklarda kutlamaları, sahil boyları, cadde, sokak ve meydanlarda ayaküstü sohbetleri, birbirlerini ahretlik olarak tanımlayan kadınların kuytu köşelerde özlemlerini koyu sohbetle gidermeye çalışmaları, bazılarının zamanını pelikanlara yiyecek atarak geçirmeleri Foça'da unutulmayacak görüntüler yarattı.

Kaynak: DHA