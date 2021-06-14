İzmir Foça Ceza İnfaz Kurumunda Yapılan Su Sondaj Eğitimi Sertifikaları Törenle Verildi
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İzmir Foça Ceza İnfaz Kurumunda Yapılan Su Sondaj Eğitimi Sertifikaları Törenle Verildi

İzmir Foça Ceza İnfaz Kurumunda Yapılan Su Sondaj Eğitimi Sertifikaları Törenle Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan "İş Yurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Konusunda İş Birliği Protokolü" kapsamında İzmir Foça Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 10 hükümlü ve 2 personele yönelik gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı su sondaj eğitimine...

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında imzalanan "İş Yurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Konusunda İş Birliği Protokolü" kapsamında İzmir Foça Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 10 hükümlü ve 2 personele yönelik gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı su sondaj eğitimine katılanlara sertifikaları verildi. Eğitim kapsamında; öncelikle teorik olarak kuyu yeri seçimi, şantiye düzeni, yeraltısuları mevzuatı, sondaj yöntemleri, kuyu inşa işlemleri, numune alma yöntemleri, genel jeoloji, sondaj ekipmanları, makine ve pompa bilgisi anlatılmış daha sonra ise 300 m derinliğinde bir kuyu açılarak kuyu inşasındaki tüm işlemler uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Eğitimin ve verilen sertifikaların her iki Kurum ve katılımcılara hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kaynak: Habermetre

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