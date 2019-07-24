İzmir Film Festivali'nde oylama için son gün!
Uluslararası İzmir Film Festivali, sadece İzmirli sinemaseverlerin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.
Tüm hızıyla devam eden festivalde, sevilen filmlerin, oyuncuların ve yönetmenlerin en iyilerinin oylanması bugün saat 23.59'da son bulacak.
Türkiye'nin ilk vizyon filmleri festivali
Türkiye'de ilk defa vizyon filmlerinin en iyilerinin belirlendiği festivalde, vizyonda seyirciden büyük ilgi görmüş filmlerin en iyisi belirlenecek. Aynı zamanda izleyicisiyle
tekrardan buluşturulan vizyon filmlerinin İzmir'in 8 ayrı noktasında birbirinden keyifli filmler gösteriliyor.
Kaynak: Bültenler
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