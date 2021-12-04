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İzmir filesinde dev randevu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir filesinde dev randevu

İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, yarın Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, yarın Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak dev randevu saat 16.00'da başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğunu averajla rakibine kaptıran Karşıyaka, 21 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Sezonun ilk 3 maçını kaybettikten sonra 5'te 5 yapan Göztepe ise 12 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. Göztepe taraftarının alınmayacağı derbide Karşıyaka taraftarlarının salonu doldurması bekleniyor.


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