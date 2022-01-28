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İzmir filesinde derbi zamanı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İzmir filesinde derbi zamanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlaycak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Ligde son 4 maçını kazanan 4'üncü sıradaki Arkasspor'un 33, 5 haftadır galip gelen 7'nci basamaktaki Altekma'nın ise 22 puanı bulunuyor. İlk yarıda oynanan derbiyi Arkasspor 3-0 kazanmıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Efeler Ligi, Sigorta, Derbi, İzmir, Spor, Haber

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