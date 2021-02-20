İzmir filesinde derbi günü
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İzmir filesinde derbi günü

20.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:17
İzmir filesinde derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor ile Altekma yarın İzmir derbisinde rakip olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor ile Altekma yarın İzmir derbisinde rakip olacak. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde Arkasspor 27 maçta 20 galibiyetle beşinci sırada yer alırken, Altekma da normal sezonun son 2 maçı öncesi 28 haftada 13 galibiyetle Play-Off oynamayı büyük oranda garantiledi.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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