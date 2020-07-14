İZMİR FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonFETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polisekipleri, FETÖ'nün İzmir'deki gaybubet evlerine operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polisekipleri, FETÖ'nün İzmir'deki gaybubet evlerine operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, FETÖ'nün kentteki gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, aranan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise; 40.090 TL, 1.550 Avro, 3.055 Amerikan Doları para, 34 cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca, FETÖ silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa illerinde toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, ihraç Komiser yardımcısı İ.T.A., ihraç polis N.T. ve Özel Yurt Müdürü N.Y. olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, diğer şüphelileri yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İZMİR, (DHA)

Kaynak: DHA