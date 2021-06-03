İzmir Felsefe Günleri online

Konak Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğinde düzenlenen 9. İzmir Felsefe Günleri, Konak Belediyesi'nin Youtube kanalından yapılacak canlı yayın ile online gerçekleştirilecek.

Konak Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü işbirliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen İzmir Felsefe Günleri, online yapılacak. 4-5 Haziran tarihlerinde "Özne Meselesi" başlığı altında gerçekleşecek 9. İzmir Felsefe Günleri, Konak Belediyesi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Felsefe dolu iki gün

Gelenekselleşen İzmir Felsefe Günleri, pandemi süreciyle değişen iletişim kültürüne uygun olarak bu yıl YouTube üzerinden canlı yayın ile gerçekleştirilecek. 4 Haziran 2021 tarihinde saat 15.00'teki açılış konuşmaları ile başlayacak olan 9.İzmir Felsefe Günleri "Özne Meselesi"ni konu alacak. İki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacıların konuk olacağı İzmir Felsefe Günleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reşat Levent Aysever'in aşılış konuşmaları ile başlayacak. Ferda Keskin'in de davetli konuşmacı olarak renk katacağı etkinliğin ilk gününde "Modernite ve Özne" konuşulacak. Kamuran Elbeyoğlu ve Pınar Türkmen Birlik'in katılacağı oturumu Kubilay Aysevener yönetecek. Etkinliğin ikinci gününde ise Hakan Çörekçioğlu'nun başkanlığındaki ilk oturum saat 13.00'te başlayacak. "Öznenin Ölümü" başlığını taşıyan oturuma Levent Kavas, Didar Deniz Altınkaya ve Özgür Soysal konuşmacı olarak katılacak. 15.30'daki ikinci oturumun başkanlığını ise R. Levent Aysever yapacak.Konuşmacılar Celal Sabancı ve Metehan Arıtürk "Kolaktivite ve Özne" konusunu işleyecek.

Kaynak: Bültenler