İZMİR FAİZLER DÜŞTÜ, EV SATIŞLARI ARTTI
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İZMİR FAİZLER DÜŞTÜ, EV SATIŞLARI ARTTI

KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi sonrası, İzmir'deki konut piyasasında hareketliliğe neden oldu.

10.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:02

KAMU bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi sonrası, İzmir'deki konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. İzmirli kimi vatandaşlar kiradan kurtulmak için bazılarıysa yatırım yapmak amaçlı konut aldı.

1 Haziran'da açıklanan konut kredi faiz oranları gayrimenkul sektöründe bayram havası estirdi. Konut kredilerinde faiz oranları düştü. Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklandı. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, ayrıca vatandaşların 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanından faydalanabilmesi İzmir'deki konut piyasasını hareketlendirdi.

GEÇEN AY 5, BU AY 25 EV SATIŞI

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Hiç beklemediğimiz bir zaman açıklama yapıldı. Açıkçası biz de çok şaşırdık. Çok doğru bir hareket ve çok doğru bir zamandı. İşlerimiz de bir anda bir artış sağladı. Piyasaların hareketlenmesinde ve insanların ev sahibi olmasında ciddi bir olanak sağladı" dedi. Bazı fırsatçıların bu durumu kullanarak fiyatları arttırdığını da hatırlatan Güleroğlu, "Bu 5-10 gün daha böyle gider. Ondan sonra fiyatlar normal halini bulur. Yatırımcı kesinlikle iyi bir emlak danışmanıyla çalışsın. Bu kurumların Ticaret Bakanlığı'ndan yetki alındığından emin olunsun. Sözleşme yapılmasına da önem verilsin" dedi. Kendisinin de bir gayrimenkul danışmanlık ofisi bulunan Güleroğlu, "Geçen ay 5 ev satmıştık. Faiz indirimi sonrası 25 ev sattık" dedi. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44) ise, "Kredi faizlerin düşmesi ve 12 ay geri ödemesiz kredi kullandırılması bu talebi çok arttırdı. Hani zamanda yüzde 80'lik yapılandırma oranı yüzde 90'a çıkınca müşterilerin borçlanarak ev almaya yönlendirdi. Konut talebi bir önceki yıla göre yüzde 30, yüzde 40 arttı" dedi.

SENELERDİR KİRADAYDI

Faiz indirimi sonrası kiradan kurtulmak için ev satın alan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Halil Tamburacı (31), "Bu faiz oranlarının düşmesini fırsat bildik. Senelerdir kirada oturuyorum ben. Bu fırsatı da geri tepmek istemedik. Faiz oranlarının düşmesi, ertelemeli ödemeler elimizi çabuk tuttuk. Banka kredimiz onaylandı. Şu an tapu önünde işlemlerimizi bitmesini bekliyoruz. Herkese tavsiye ederim bu fırsatı kaçırmasınlar" dedi.

Sahip olduğu 1 evi bulunan evli ve 4 çocuk babası Mesut Kıyak (47), faiz indirimi sonrası yatırım amaçlı 3 ev daha satın almak için harekete geçtiğini belirtti. Hükemete yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür eden Kıyak, "Hiçbir şekilde çıkartmıyorlar. Çok memnun olduk. Başka şekilde satın alamazdık. Çocuklarımın her birine 1 daire kalacak. Yanımda çalışan kirada oturan elemanlarında bu şekilde ev sahibi olmak için bankaya başvurdu. Herkes ev sahibi mal sahibi olacak. Çok memnunuz" dedi.

İZMİR FAİZLER DÜŞTÜ, EV SATIŞLARI ARTTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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