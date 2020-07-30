İZMİR Evlat nöbeti tutan baba, kızıyla bayram geçirmek istiyor
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İZMİR Evlat nöbeti tutan baba, kızıyla bayram geçirmek istiyor

Evlat nöbeti tutan baba, kızıyla bayram geçirmek istiyorDİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan ve sağlık sorunları nedeniyle geldiği İzmir'de nöbete devam eden Mehmet Laçin, "Bayramlar bana...

30.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:25

Evlat nöbeti tutan baba, kızıyla bayram geçirmek istiyor

DİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan ve sağlık sorunları nedeniyle geldiği İzmir'de nöbete devam eden Mehmet Laçin, "Bayramlar bana zehir oldu. 10 yıldır, kızımla beraber bayram geçirme aşkıyla yaşıyorum. Bu bayram artık geçti, inşallah önümüzdeki bayramı kızımla geçiririm" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan ancak yaklaşık 6 ay önce 'bypass' ameliyatı olmak üzere oturduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, eylemine HDP İzmir il binası önünde devam ediyor. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP il binasına gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını söyleyen Mehmet Laçin, "Bayramlar bana zehir oldu. 10 yıldır, kızımla beraber bayram geçirme aşkıyla yaşıyorum. Bu bayram artık geçti, inşallah önümüzdeki bayramı kızımla geçiririm" dedi.

'NÖBET TUTTUĞUMU DUYUP, TESLİM OLMAK İSTİYORMUŞ'

Tüm İslam aleminin, Kurban Bayramı'nı tebrik ededen Laçin, "Bu acıyı bana yaşatanlar, benim kızımı tuzağa düşürenlerdir. Bu işin içinde anne tarafı var. Anne tarafı PKK sempatizanıdır. Bunlar, benim kızımla bir yere varmak istediler. Benim kızımı HDP'ye, PKK'ya veren kızımın öz dayısıdır. Kızımın sağ olduğunu biliyorum. Birtakım duyumlar aldım. Kızım uzun süreden beri teslim olmak istiyor ancak annesini ikna edemiyor. Annesi, bir tanıdığı ve işi olmadığı halde Diyarbakır'a bağlandı kaldı, neden? Kızım orada annesiyle görüşüyormuş. Çünkü onu ikna edip teslim olması peşinde. Benim aylardan beri onun için mücadele verdiğimi, evlat nöbeti tuttuğumu kızım biliyormuş. HDP'nin kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. HDP'nin hayalleri boştur, benim evladımı bana versinler. Ben, evladım bu tuzaktan kurtulana kadar bu nöbeti terk edemem. HDP kızımı bana versin" dedi.

İZMİR Evlat nöbeti tutan baba, kızıyla bayram geçirmek istiyor

Kaynak: DHA

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