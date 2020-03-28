İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu
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İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

İzmir 'Evde kal' çağrısına uyduİZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan vatandaşlar, ana cadde ve sokakları boşalttı.

28.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:59
İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

İZMİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan vatandaşlar, ana cadde ve sokakları boşalttı. Özellikle hafta sonları yoğunluğuyla dikkat çeken sahil kenarları ıssızlığa mahkum olurken, Saat Kulesi'nin etrafındaki dinlenme alanları da yalnızca güvercinlere kaldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüs tehlikesi nedeniyle vaka sayılarının her geçen gün artması toplumdaki duyarlılığı da yükseltti. İzmir'deki cadde ve sokaklarda, hafta sonu eşine az rastlanır bir boşluk yaşandı. Karşıyaka ilçesindeki yürüyüş yolu ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Bostanlı sahiline evi yakın olduğu için kısa süreli çıkmayı tercih edenler de oldu. Sadece hava almak için yürümeyi tercih ettiğini anlatan Destegül Gümüş, "Mecbur kalmadıkça çıkmıyorum ama evim çok yakın. Sadece hava almak için çıktım. Çalışmadığım halde evde kalmak zor geliyor. Alışveriş için internetten sipariş veriyorum. Çıkmak zorunda kalırsam eldiven takıyorum" dedi.

PİKNİK MASALARI BOŞ KALDI

İzmirlilerin hafta sonları piknik yapmak ve deniz havası almak için tercih ettiği Bayraklı'daki Meles Deltası da en boş günlerinden birini yaşadı. Piknik masalarının bomboş olduğu mesire alanlarında oyun parkları da etrafı şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi çevresinde yem satıcıları müşteri gelir diye beklerken güvercinler de aç kaldı. Yem satıcısı Hülya Çevik yem satışlarının durmasından dert yandı. Çevik, "Satışlar durdu, maddi olarak zor durumdayız. İnsanlara evde kal çağrısı yapılıyor ama kuşlar da aç kalmasın. Vatandaşlar gelsinler, yem alsınlar. Bir saattir buradayım iki kişi yem aldı" dedi. Vatandaşlardan Sabrican Koç önlemlerini alarak dışarı çıktığını söyledi. Maskesiz ve eldivensiz çıkmadığını dile getiren Koç, "Bizim hem burada işlerimiz vardı hem de evde canımız sıkılıyor. Önlemimizi alıp dışarı çıkıyoruz" diye konuştu. Barış İşçel ise şunları söyledi: "Ben ayakkabı imalatı yapıyorum. Dükkan açamıyoruz. İhracat ve ithalat bittiği için dükkanı kapattık. Ama piyasaya verdiğimiz mallar vardı. Tahsilat yapmak için dışarı çıktım. Burada müşterilerim var para toplamak zorundayım. Gelmişken de hava alayım dedim. Ticaret kötü etkilendi umarım kısa sürer."

İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

Kaynak: DHA

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İzmir 'Evde kal' çağrısına uydu

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