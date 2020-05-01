İZMİR Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra hırsızlık yapan şüpheliler yakalandıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre M.İ.'nin evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayarak 7 bin 300 lira nakit para, 2 cep telefonu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karışan şüpheliler H.T., V.K., N.Y.

Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre M.İ.'nin evine girip ellerini ve ayaklarını bağlayarak 7 bin 300 lira nakit para, 2 cep telefonu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karışan şüpheliler H.T., V.K., N.Y. ve C.C. eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Olay, 13 Nisan'da Ayrancılar Mahallesinde M.İ.'nin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre eve giren şüpheliler, M.İ.'nin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 7 bin 300 lira nakit para, 2 cep telefonu ve kredi kartlarını alarak evden ayrıldı. M.İ.'nin şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki kameralarını incelemeye aldı ve şüphelilerin H.T., V.K., N.Y. ve C.C. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin saklandığı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA