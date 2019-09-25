İzmir-eşinin sevgilisini vuran kadın hakkında 22 yıl hapis istemi

25.09.2019 16:03

Eşinin sevgilisini vuran kadın hakkında 22 yıl hapis istemi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Cansu K.'yi (22) tabancayla vurup yaralayan Nebahat E.'nin (29) 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 22 yıla kadar hapsi istendi. Sanığın kendisini ve oğlunu öldürmek için ateş ettiğini söyleyen Cansu K., Ben kurşunlar oğluma gelmesin diye silahın önüne kendimi attım. O kadın çocuğumu da öldürebilirdi dedi.

Ödemiş'te geçen yıl 22 Aralık'ta meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk annesi Nebahat E., ilçede taksi işletmeciliği yapan eşi B.E. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği Cansu K.'nin Bengisu Mahallesi Plevne Sokak'taki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Nebahat E., yanında getirdiği tabancasını çantasından çıkartıp, Cansu K.'ye peş peşe 3 el ateş etti. İsabet eden üç kurşunla Cansu K. yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cansu K., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sonrasında ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan Nebahat E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Nebahat E.'nin Gereli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Olayda kullandığı tabancayla yakalanan Nebahat E.'nin polislere, Cansu K.'yi kıskançlık nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nebahat E. tutuklanırken, hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Nebahat E. ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Nebahat E. savunmasında konuşmak amacıyla Cansu K.'ya gittiğini öne sürerek, Ben kocamla olan ilişkisini öğrendikten sonra hayatımızdan çıkmasını söylemek için ona gittim. Kocamdan doğacak çocuğuna bakabileceğimi söyledim. Konuşma sırasında bana hakaret ve küfür etti. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişmanım. Yaralama amacım yoktu dedi.

Duruşma savcısı, sanığın olayı tasarlayarak işlediğini belirterek cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaada bulundu. Mütalaadan sonra tekrar söz alan sanık, Cansu K. ile eşinin arasındaki ilişkiyi uzun zamandır bildiğini söyleyerek, Ben aralarındaki ilişkiyi 4 yıldır biliyorum. Zarar vermek istesem bu kadar beklemezdim. Öldürme kiniyle gitsem öldürürdüm dedi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

'OĞLUMU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI'

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde konuşan Cansu K., Ben kendisiyle arkadaş olduğumda evli olduğunu bilmiyordum. Ona güvenerek hamile kaldım. Sonra oğlumuz oldu. Oğlumun adını bile ona güvendiğim için Bülent koydum. Sonra eşi evime gelerek beni ve oğlumu öldürmeye kalktı. Ben kurşunlar oğluma gelmesin diye silahın önüne kendimi attım. O kadın çocuğumu da öldürebilirdi. Benim oğlumu benden aldılar. Ben oğlumu aylardır göremiyorum. Oğlumu göstermiyorlar. Beni tehdit ediyorlar. O kadın benim çocuğumu öldürmek için ateş etti. Ben bu kadının cezalandırılmasını istiyorum. 18 gün hastanede kaldım. Yarım bir insan olarak yaşıyorum. Oğlumu geri istiyorum. Bana oğlumu geri versinler. Oğlumu öldürmek isteyen kadın da cezasını çeksin dedi.

'MÜVEKKİLİM OLAYDAN SONRA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ'

Cansu K.'nin avukatı Efe Alper, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirmesine rağmen öldürme amaçlı ateş etmediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, Müvekkilim Bülent. E.'ye inanmış ve onunla bir hayat kurmak istemiştir. Evli olduğunu bilmemektedir. Bu birliktelikten çocukları dünyaya geliyor. Daha sonra sanık olayı tasarlayıp, müvekkilimin evine gidip, kapıda baş örtü örtüp müvekkilim kapıyı açınca yanında küçük bir çocuk olmasına rağmen ateş etmiştir. Müvekkilime kurşun isabet etmiş, çocuğu da olaydan mucize eseri yara olmadan kurtulmuştur. Sanığın söyledikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Silahı kullanmadığını ve öldürme amacında olmadığını söylemesine rağmen kriminal raporlara göre silah boğuşma esnasında değil, müvekkilime atış mesafesinden ateş ediyor. Müvekkilim olaydan sonra üç ameliyat geçirmiş ve mağdur olmuştur. Biz sanığın üzerine atılı suçlardan ceza almasını istiyor ve Türk adaletine güveniyoruz dedi.

Kaynak: DHA