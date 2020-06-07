İZMİR Eşi tarafından bıçaklanan kadın can havli ile komşusuna sığındı
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İZMİR Eşi tarafından bıçaklanan kadın can havli ile komşusuna sığındı

Eşi tarafından bıçaklanan kadın can havli ile komşusuna sığındıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçakladı.

07.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:21

Eşi tarafından bıçaklanan kadın can havli ile komşusuna sığındı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçakladı. Talihsiz kadın can havli ile komşusuna sığınırken, otomobile binerek kaçmaya çalışan İlhan Sezgin A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Güler A. ise olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokakta bulunan 4 katlı apartamının en üst kattaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Güler A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İlhan Sezgin A. şiddete başvurdu. Cinnet getiren İlhan Sezgin A., mutfaktan aldığı bıçak ile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Güler A., yardım çığlıkları atarak komşusuna sığındı.

KONŞUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden ayrılan İlhan Sezgin A. ise 35 YR 872 plakalı otomobile binerek kaçtı. Komşunun ipbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybettiği belirlenen Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde incelemelerde bulundu. Güler A.'nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Eşini bıçıkladıktan sonra otomobille kaçan İlhan Sezgin A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A. kısa süre sonra polis ekipleri ile arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARMIŞ

Bu arada komşuları Güler A. ve İlhan Sezgin A.'nın bir süredir tartıştıklarını ileri sürdü. Ayrıca, olay anında oğullarının evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Eşi tarafından bıçaklanan kadın can havli ile komşusuna sığındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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