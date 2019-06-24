İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.

Kaynak: Dunya.com

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