İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış tarihi öne çekildi İzmir Büyükşehir Belediyesi, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 9-13 Eylül olan organizasyon tarihinin 4-8 Eylül'e çekildiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 9-13 Eylül olan organizasyon tarihinin 4-8 Eylül'e çekildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel salgının ardından İzmir'de açılacak ilk fuarın, 9 Eylül coşkusuyla birleşmesinin yaratabileceği yoğunluk göz önüne alınarak açılış tarihi öne çekildi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilecek fuar, bu yıl pandemi önlemleri altında organize edilecek.

Fuara 4 Eylül Cuma gününden itibaren gelecek misafirler Lozan ve Basmane kapılarından girecek, giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak ve İEF için özel tasarlanan maske ve dezenfektan dağıtılacak.

Misafirler içeriye metrekare sınırlarına uygun ve kontrollü şekilde alınacak ve Kültürpark içinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumla ilgili denetimler yapılacak.

Çıkış için ise 26 Ağustos ve Montrö kapıları kullanılacak. Fuar, pandemi önlemleri kapsamında 10 gün yerine bu yıl 5 gün sürecek.

Fuara giriş ücreti 5 lira olacak. "Akdeniz" temasının kullanılacağı fuarda Akdeniz'e has lezzetler, müzikler ve kültürler tanıtılacak.

Uluslararası İş Günleri online olacak

İEF kapsamında her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir İş Günlerinin altıncısı ise bu yıl online olarak 3-4 Eylül'de yapılacak.

Tekstil, deniz taşımacılığı ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında ve bakanlık seviyesinde yapılacak görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme gelecek.

Çim konserleri bu yıl pandemi önlemleri kapsamında yapılamayacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak konser, tiyatro gösterimleri ve açık alanda Akdeniz Sinema Filmleri gösterimleri düzenlenecek.

Açık alan fuar düzenlenme kurallarına uygun olarak Lozan Kapısı'ndan itibaren kurulacak stantlar sınırlı sayıda olacak.

Kaynak: AA