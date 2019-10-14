İzmir engellilere çöp tankı engeli

14.10.2019 12:31

Engellilere çöp tankı engeli

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları engelli vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Kaldırımı işgal eden çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın, Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum dedi.

Bayraklı'da yaşayan ve medikal sektöründe çalışan Hakan Aydın'ın (42) sağ bacağı, 7 yıl önce ayağında oluşan ve kanser riski taşıyan yumuşak doku tümörü nedeniyle kesildi. 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Aydın'ın en büyük sorunu sokaktaki engeller. Yaklaşık 5 ay önce Bayraklı'da kaldırımların ortasına sabit halde yerleştirilen çöp tankları da bunlardan biri. Aydın, tanklar nedeniyle hayatını tehlikeye atarak yola inmek zorunda kaldığını vurguladı ve şöyle dedi

Bayraklı'da birçok noktada özellikle kaldırımın ortasında belediyenin yere gömülü halde koyduğu çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum. Çöp tankları nedeniyle kaldırımı kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyoruz. Ancak yollar bizim için tehlikeli. Süratli giden bir araba dikkatsizlik sonucu çarpabilir. Bayraklı'da yaşayan yaklaşık 4 bin engelli vatandaştan 1500'ü tekerlekli sandalyeye mahkum.

Kaldırımlar kabusumuz oldu ya taşları sökülür ya ortasına bir şey konulur. Yaya geçidini istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Engelli dostu kent deniyor, bu nasıl dostluk.

BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR İÇİN DE TEHLİKELİ

Bayraklı'da yaşayan emekli Hamdi Sayımcı (70) aynı sorunun bisiklet kullanan vatandaşları da etkilediğini belirterek Bu çöp bidonları, doldur boşalt işlemi için verimli olabilir. Ama vatandaşlar amacına uygun kullanmıyorlar. Çöpleri kenarlara bırakıyorlar. Kamyon gelene kadar yine koku oluşuyor. Üstelik kaldırımların kapanması sadece engellileri değil sağlıklı olan bisiklet sürücülerini de etkiliyor. Özellikle çocuklar bu çöp tankları nedeniyle bisiklet sürerken düşüyor dedi.

Adalet Mahallesi sakinlerinden Barış Sevimli ise Bu çöp tankları hem engelli vatandaşlar hem de yaşlı ve çocuklar için tehlike arz ediyor. 42 yaşında sağlıklı bir bireyim ama yarına ne olacağım belli değil. Bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesini ve kaldırımların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesini talep ediyorum dedi.

Kaynak: DHA