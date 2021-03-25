İzmir Enerji Zirvesi 2021

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin başarıyla yürütülen enerji politikaları ve 2023 yılı ulusal strateji hedefleri doğrultusunda bugün özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin başarıyla yürütülen enerji politikaları ve 2023 yılı ulusal strateji hedefleri doğrultusunda bugün özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Budak, Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Güç ve Enerji Topluluğu tarafından bu yıl çevrim içi düzenlenen İzmir Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarına sahip olma, enerji üretme, enerji taşıma yollarını kontrol altına alma ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi başlıkların çağın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

Enerjinin ulusal düzeyde ülkelerin refah ve kalkınmalarında, uluslararası düzeyde ise diğer ülkelerle ilişkilerin yolunun belirlenmesinde temel etkenlerden biri olduğunu ifade eden Budak, "Dolayısıyla sektörün artan ihtiyaca yanıt üretebilecek ve dışa bağımlılığı önleyecek şekilde güçlenmesi ve mevcut problemlerin etkin çözümlerle giderilmesi hemen her ülkenin öncelikli hedeflerindendir. Bu önceliklerden hareketle, ülkemizde refah ve kalkınmamızda ihtiyaç duyulan enerjiyi güvenli ve sürekli bir şekilde temin etmek amacıyla güçlü politikalar inşa ediliyor." diye konuştu.

Budak, Türkiye'nin başarıyla yürütülen enerji politikaları ve 2023 yılı ulusal strateji hedefleri doğrultusunda bugün özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli bir konumda bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Sektörün geleceğine yön verecek olan siz değerli öğrencilerimizin hem sektörün güncel durumuna hem de bu konuda sahip olduğumuz ulusal vizyonun bilincinde olmanız, çalışmalarınızı buna göre sürdürmeniz gerekiyor. Bu alanda dikkate alınması gereken hususlardan biri de sektördeki uygulamaların çevreyle uyumlu bir vizyonda ortaya konulmasıdır. Enerji üretiminde ağırlıklı olarak kullandığımız fosil yakıtların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz günümüzde bu hassasiyetin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler olarak gerek doğaya karşı sorumluluklarının bilincinde olan nesiller yetiştirme gerekse sektörün ihtiyaçlarını bilimle yanıtlayarak ulusal başarılarımızı sürdürülebilir kılmada güçlü bir potansiyele sahibiz."

GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise bölgelerindeki üniversitelerle uzun dönemli ve uzun soluklu iş birliği geliştirme arzusu içinde olduklarını anlattı.

Şirketin bir inovasyon ve kuluçka merkezi olduğuna dikkati çeken Yüksel, şöyle devam etti:

"G-Lab dediğimiz bu kuluçka merkezini, araştırma yapmak, elektrik dağıtım sektörüne yönelik ürün geliştirmek ya da Ar-Ge projesi yapmak isteyen tüm öğrenciler ve girişimcilere açık bir platform olarak sunmak istiyoruz. Kampus alanımız içinde özel tahsis edilmiş bir alanımız var. Buraya geldikleri zaman arkadaşlarımıza dağıtım sektörünün günlük sorunlarına yönelik, bizlerle, mühendis arkadaşlarımızla çözüm odaklı iş birliği yapma fırsatı sunuyoruz. İster üniversitede öğrenci ister doktora yapıyor olsun, isterse kendi girişimini başlatmış bir start-up olsun, bir fikri olan ya da dağıtım sektörüne yönelik iş geliştirme düşüncesi olan herkese kapımız açık."

-18: 05 GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açılış Konuşması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu