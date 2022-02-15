İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu

AA, Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Şahne, ilçe ziyareti kapsamında vatandaşların taleplerini dinledi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Şahne, çocuklara da hediye dağıttı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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