İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Çiğli'de muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Çiğli'de muhtarlarla bir araya geldi

AA, Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Çiğli'de muhtarlarla bir araya geldi

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere Çiğli ilçesi muhtarlarıyla toplantı yaptı.

ÇİĞLİ, İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere Çiğli ilçesi muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Çiğli Hükümet Konağı'nda Emniyet Müdürü Şahne başkanlığındaki toplantıya Kaymakam Adnan Çakıroğlu ile polis ve jandarma sorumluluk sahasındaki 26 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, Çiğli ilçesinin genel yapısı ve güvenlik durumu ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

Şahne, toplantı sonunda muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Hükümet, Polis, İzmir, Çiğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title