İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla buluştu

KONAK, İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne, Konak ilçesindeki muhtarlarla buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne, Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesislerinde ilçedeki 55 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda, Emniyet Müdürü Şahne, muhtarların taleplerini dinledi, sorularını cevapladı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Kaan Coşkun, Gülden Türkal, Şamil Özsagulu, Konak İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen ve polis merkezi amirleri de katıldı.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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