İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: "155'i aradığınızda 3-4 saniyede polise ulaşıyorsunuz"
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İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: "155'i aradığınızda 3-4 saniyede polise ulaşıyorsunuz"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesinin online gerçekleştirdiği Pandemi Akademi'nin konuğu olan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, korona virüsü sürecinde 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarların üç kat artmasına rağmen vatandaşların polise ulaşma noktasında hiçbir...

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın:
05.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:38

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesinin online gerçekleştirdiği Pandemi Akademi'nin konuğu olan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, korona virüsü sürecinde 155 Polis İmdat hattına yapılan ihbarların üç kat artmasına rağmen vatandaşların polise ulaşma noktasında hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Aşkın, "İzmir'de normal şartlarda 155 Polis İmdat'a günlük 4 bin civarında ihbar gelirken, pandemi sürecinde bu rakam 11 bin 500-12 bin bandında seyretti. İzmir'de 155'i aradığınızda 3-4 saniye içinde polise ulaşıyorsunuz. İzmir halkının her daim yanındayız" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Pandemi sürecinde polisin üstlendiği görevler" konulu canlı yayına katılarak, korona virüsü sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu'nun sorularını yanıtlayan Aşkın, İzmir halkının süreci en iyi şekilde geçirmesi için 14 bin personelle gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

"Alınan tedbirlerin etkisiyle İzmir'deki vaka sayısı hızla düştü"

Emniyet Müdürü Aşkın, "Virüsle ilgili rakamlara bakıldığında Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi durumda. Tedavide dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Sağlık sistemimizin yeterliliği konusunda dünyada örnek gösterilecek ülkeler arasındayız. Vaka sayısının azaltılması, salgının en hafif şekilde atlatılması için teması önlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak çok önemliydi. Bu konuda en çok görev de bize düştü. Zorlu süreci İzmir'de çok iyi yönettik. Pandeminin yükünü çektik, iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İlk zamanlarda İzmir'deki vaka sayısı yüksekti. Alınan tedbirlerin etkisiyle İzmir'deki vaka sayısı hızla düştü. İzmirliler de tedbirlere uyma noktasında genel olarak istekli davrandı. İzmir halkı, virüsle ilgili sorunu iyi kavradı ve bizimle hareket etti. Bu açıdan tüm İzmir'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğümüzde hiç vakamız yok"

Emniyet Müdürlüğü personelinin korunması için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Aşkın, "Personelimizle ilgili fiziki tedbirleri aldık. Maske, siperlik, eldiven ve tulum gibi gerekli tüm malzemeleri temin ettik. Yaklaşık 14 bin polis ve bekçimizle İzmir halkına hizmet ediyoruz. Mevcut personelimizin binden fazlasında bazı kronik rahatsızlıklar vardı. Elbette bu durum çok normal. Arkadaşlarımızı hiç riske atmadık, onlara izin verdik. Sağlık yönünden güçlü olduğumuz personelimizle birlikte virüse karşı mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımız, sorumluluk ve vefa duygusuyla hareket etti. Müdürlük bünyemizdeki tüm binaları ilaçlattık. Tüm personelimize bulaşıyla ilgili eğitimler verdik. Şu anda İzmir Emniyet Müdürlüğümüzde hiç vakamız yok" diye konuştu.

Uyuşturucuya dikkat çekti: "Attığımız kararlı adımlar sayesinde ciddi bir düşüş sağladık"

Pandemi dışında uyuşturucuyla mücadele ve asayiş gibi birçok görevlerinin de olduğunu ifade eden Müdür Aşkın, "İzmir'de hırsızlık sayısı olabilecek en alt seviyeye indi. Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, bizim temel önceliklerimizden biri. Kadınlarımız ve çocuklarımızdan ihbar geldiğinde, en geç 4 dakika içinde onlara ulaşıyoruz. 155'i arayan kadın ve çocuğun sesinden bile riski anlayabiliyoruz. Madde bağımlılığı ile mücadele de bizim için çok önemli. Bütün hücreleriyle, uyuşturucuya karşı savaşan bir teşkilatın başındayım. Özellikle gençlerimizi sigaradan uzak tutmak, bu noktada büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, uyuşturucu kullananların yüzde 99.8'i sigara da içiyor. Gençleri uyuşturucu maddeden uzak tutmanın birinci adımı onları sigaradan uzak tutmak. 2016 yılında İzmir'de 68 vatandaşımız uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirirken, 2020 yılında bu rakam 6'ya düştü. Attığımız kararlı adımlar sayesinde ciddi bir düşüş sağladık. Bu sayıyı sıfıra indirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi zehirden uzak tutacağız" dedi.

Pandemi sürecisinde Polis İmdat hattına 11 bin 500-12 bin ihbar geldi

Emniyet Müdürü Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 bin 200 araçla İzmir'e güvenlik hizmeti sunuyoruz. Pandemi sürecinde ekmek ve ilaç isteyen, acil olarak hastaneye yetişmesi gereken kişiler oldu. Bu vatandaşlarımızın hepsine ulaştık. İzmir'de normal şartlarda 155 Polis İmdat'a günlük 4 bin civarında ihbar gelirken, pandemi sürecinde bu rakam 11 bin 500-12 bin bandında seyretti. İhbarların önemli bölümü, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların ihtiyacının karşılanmasına yönelikti. Çevik kuvvetteki 50 arkadaşımıza ihbarların nasıl alınacağı ve nelere dikkat edileceği konularında eğitim verdik. Bu arkadaşlarımızdan da ihbarların karşılanması konusunda destek aldık. İzmir'de 155'i aradığınızda polise 3-4 saniye içinde ulaşıyorsunuz. Bir müddet daha pandemiyle yaşayacağız. Bu duruma alışmamız gerekiyor. Elbette tatile gitmek, denize girmek isteyebiliriz ama bunları yaparken kendimizin ve çevremizin sağlığını düşünelim." - İZMİR

Kaynak: İHA

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