İzmir Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'ı kortejle kutladı
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Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, İzmir, Güncel, Haber

İzmir Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'ı kortejle kutladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehri balonlar ve Türk bayraklarıyla süslü araçlarla turladı.

23.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:26
İzmir Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan'ı kortejle kutladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehri balonlar ve Türk bayraklarıyla süslü araçlarla turladı.

Konak'taki tarihi Saat Kulesi önünde oluşturulan korteje, motosikletli ve atlı polislerin yanı sıra zırhlı araçlar da katıldı. Balonlar ve Türk bayrakları ile süslenen polis araçları, Saat Kulesi etrafında, ardından şehirde tur attı. Korteje İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da motosikletle katıldı.

Hüseyin Aşkın, yaptığı açıklamada, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz gazisi TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatan Aşkın, "Biz de bayramı dışarıda dileğince kutlayamayan çocuklarımıza, polis araçlarımızla motosiklet ve TOMA'yla, özellikle şehit çocuklarına bayram coşkusunu yaşatmak istedik. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek." dedi.

Vatandaşlar, marşların çaldığı polis araçlarını, evlerinin balkonlarından alkışladı. Kortejin ardından ekipler, kentteki şehit polis çocuklarını ziyaret ederek hediye verdi.

Şehit ailesine ziyaret

İl Emniyet Müdürü Aşkın, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar'ı evinde ziyaret etti. Hüseyin Aşkın, ziyarette, 7 yaşındaki Elif Naz Acar'a Türk bayrağı hediye etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşkın, "Elif, bize babasının emaneti. Onun yüzünü güldürüp mutlu etmek için ziyaret ettik." şeklinde konuştu.

Şehit Acar'ın eşi Özgül Acar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek "1,5 aydır Kovid-19 tedbirleri kapsamında kızımla evden çıkmıyorduk. Bu ziyaret bize sürpriz oldu. Bugün 23 Nisan. Elif de tüm çocuklar gibi bayramı evde geçiriyor. Egemenliğimizin 100. yaşı kutlu olsun. Başta kendi çocuğum olmak üzere tüm çocukların bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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