İZMİR Emine nineye hiç kutlamadığı doğum günü için yapılan sürpriz mutlu etti
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İZMİR Emine nineye hiç kutlamadığı doğum günü için yapılan sürpriz mutlu etti

Emine nineye hiç kutlamadığı doğum günü için yapılan sürpriz mutlu ettiİZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Emine Berkil'e Kızılay ekiplerince, bugüne değin hiç kutlamadığı doğum günü için sürpriz kutlama yapıldı.

24.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:13

Emine nineye hiç kutlamadığı doğum günü için yapılan sürpriz mutlu etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Emine Berkil'e Kızılay ekiplerince, bugüne değin hiç kutlamadığı doğum günü için sürpriz kutlama yapıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıl boyunca eski bir evde oğlu Murat Bertil (45) ile yaşam mücadelesi veren Emine Bertil'e (82), geçen yıl Türk Kızılay'ı şefkat elini uzattı. Hayırseverlerin desteğiyle bulunan temiz ve bakımlı bir eve, Berkil ve oğlu yerleştirildi. Ayrıca düzenli olarak 450 liralık yaşlılık aylığı alan Emine ninenin 5 yıl önce fareler kemirdiği için çalışmayan işitme cihazı da duyarlı yenilendi. Büyük mutluluk yaşayan Emine nine, "oğlum" diye hitap ettiği Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ile çektirdiği fotoğrafı da başköşesine astı.

Harabe evden kurtularak daha sağlıklı bir ortama kavuşan Emine Berkil için Kızılay görevlileri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Bugüne kadar hiç doğun gününü kutlamayan Emine Berkil için pasta alınıp, 82'nci yaş günü kutlandı. Emine Berkil'in mutluluğu yüzüne yansıdı.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Kendisini burada sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde görmekten çok çok mutlu olduk. Kızılay'ın bu yardımseverlik ve paylaşımlarıyla ulaşabildiği insanların mutlulukları da bizleri ayrıca çok mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz bu güzel vazifenin gönüllülük vazifesinin bu emanetin hakkını vermek manevi açıdan da bizleri çok mutlu ediyor. Ben bu vesileyle bu süreç içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza ayrıca bu evin teşrifatı da dahil olmak üzere bağışçılarımızla beraber gönüllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığını bir kez daha görüyoruz. Türk Kızılay'ı alan el ile veren el arasında köprü. Biz bu çalışmaları gönüllülük esasıyla yapıyoruz" dedi.

Emine Berkil ise, "Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Görmedim. Allah sizden razı olsun. Hep dualarımdasınız hep aklımdasınız. Biz eski evde oğlumla beraber çok mutsuzduk. Orda korku içinde yaşıyorduk. Biz orda duymuş Kerem Bey Oğlum. Geldi bize yeni ev buldu. Bizi buraya yerleştirdi. Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyum. Çok rahatım. Hepinize dualar ederim. Çok teşekkür ederim" dedi.

İZMİR Emine nineye hiç kutlamadığı doğum günü için yapılan sürpriz mutlu etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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