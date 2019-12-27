İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi
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İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi

Emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:02

Emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi

'in ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi 21089 Sokak'ta bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda, bu sabah eve operasyon düzenlendi. Evde 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi olan emekli memur, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi
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