İzmir elektrik kesintisi! 8 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

08.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ALPASLAN MAHALLESİ-ŞEHİR VEDAT DAYIOĞLU SOKAK,1615/4,1619,1620/1,1620/6, 1620/16 SOKAKLAR VE CİVARI

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08.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ FETHİ SEKİN, CEVDET SUNAY SOKAKLARI VE CİVARLARI

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08.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

İMBATLI MAHALLESİ,1595,6092/1,6092/2,1595/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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08.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

KASIMPAŞA MAHALLESİ 1002, 1003, 1006, 1007 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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08.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

DEMIRCILIK MAHALLESINDEKIYENI SANAYI SITESI İLE HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-25 C VE D KOLU

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08.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51

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08.02.2022

09:00 17:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERI

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08.02.2022

09:30 16:30

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,SEVİM BARULAY,ORHAN ŞAİK GÖKYAY, 1833,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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08.02.2022

09:30 17:30

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI

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08.02.2022

09:30 17:30

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1

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08.02.2022

09:30 17:30

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

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08.02.2022

11:00 17:00

AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE

ÇANDARLI MAHALLESİ OLGU SİTESİ VE CİVARLARI

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08.02.2022

14:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ALPASLAN MAHALLESİ,1615/5,1620/8,1637/25 SOKAKLAR VE CİVARI

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08.02.2022

18:00 23:00

M-564 HÜCRE İLAVESİ (M-564/A, M-562)

KEMALPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN EGE PLASTİK, BİZDEN GİYİM

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