İzmir elektrik kesintisi! 8 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 8 Şubat Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
08.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ALPASLAN MAHALLESİ-ŞEHİR VEDAT DAYIOĞLU SOKAK,1615/4,1619,1620/1,1620/6, 1620/16 SOKAKLAR VE CİVARI
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08.02.2022
09:00 17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ FETHİ SEKİN, CEVDET SUNAY SOKAKLARI VE CİVARLARI
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08.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
İMBATLI MAHALLESİ,1595,6092/1,6092/2,1595/3 SOKAKLAR VE CİVARI
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08.02.2022
09:00 17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
KASIMPAŞA MAHALLESİ 1002, 1003, 1006, 1007 SOKAKLARI VE CİVARLARI
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08.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
DEMIRCILIK MAHALLESINDEKIYENI SANAYI SITESI İLE HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-25 C VE D KOLU
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08.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-51
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08.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERI
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08.02.2022
09:30 16:30
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,SEVİM BARULAY,ORHAN ŞAİK GÖKYAY, 1833,1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI
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08.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI
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08.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
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08.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
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08.02.2022
11:00 17:00
AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE
ÇANDARLI MAHALLESİ OLGU SİTESİ VE CİVARLARI
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08.02.2022
14:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ALPASLAN MAHALLESİ,1615/5,1620/8,1637/25 SOKAKLAR VE CİVARI
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08.02.2022
18:00 23:00
M-564 HÜCRE İLAVESİ (M-564/A, M-562)
KEMALPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN EGE PLASTİK, BİZDEN GİYİM