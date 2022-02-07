İzmir elektrik kesintisi! 7 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Şubat Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
07.02.2022
09:00 17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI
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07.02.2022
09:00 15:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ADATEPE MAHALLESİ,28,22,35/1,35 SOKAKLAR VE CİVARI
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07.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESINDELI HACI HÜSEYIN CADDESI İLE ZEYTINLIK VE ÖZECE SOKALARININ BIR KISMINDA M-08
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07.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVAR VE HANEFI ÖĞRETMEN CADDESIILEI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-03
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07.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
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07.02.2022
09:00 15:00
AG Arıza Bakım Onarım
BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU 29 EKIM MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. EMINE HOCA. ZEYTINCIK SK. CUMHURIYET ALANI. EBDÜLHÜDA SK. KALPAKKAYA. HAN ÖNÜ. KAYMAKAM BEY. TURGUTLU CD. ATLAS. NEBIOĞLU SK. BEŞIKLER SK. MEHMET BEY SK. NAMIK KEMAL SK. CAMI KEBIR SK. ŞAKIROĞLU. HANCI SAMI. PARSA. BAHÇELIEVLER SK. ŞEHIT ER BEKIR VAROL. BELEDIYE. KEMAL ATATÜRK CD. M.ALI SEVINÇ CD. ZAFER. ADIL BEY. TAVUKÇULAR SOKAK VE CIVARLARI
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07.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-48
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07.02.2022
09:00 17:00
OG Şebeke Bakım Çalışması
İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.K.KEMERDERE,YAMANDERE,TOPARLAR,SOMAK.DÜNDARLI,KÜÇÜKBURUN,ÇERIKÖZÜ,DIBEKÇI,K.KÖMÜRCÜ.B.KÖMÜRCÜ.DAĞDERE,MUSALAR MAHALLELERI.KAZANTEPE MEVKII.
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07.02.2022
09:00 12:00
AG Arıza Bakım Onarım
ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR. TR-67 D KOLU
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07.02.2022
09:00 12:00
OG Arıza Bakım Onarım
ÇUKURLATI MH. ARIF SINAN CD. EFETUR CD. 2182, 2142 SK. CIVARI
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07.02.2022
09:30 16:30
AG Yatırım Tesisi Devreye
Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-49
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07.02.2022
09:30 17:30
OG Arıza Bakım Onarım
BALIKLIOVA MAHALLESI İLTUR SITESI, KARAREIS VE GERENCE MEVKIIDIR
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07.02.2022
09:30 17:30
OG Arıza Bakım Onarım
KARABURUN İM KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR , RADAR SU POMPASI , TRT AKDAĞ VERICILER , DENIZ RADAR , DEVLET HAVA MEYDANLARI
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07.02.2022
10:00 12:00
OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma
KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
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07.02.2022
10:00 15:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-32