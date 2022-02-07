İzmir elektrik kesintisi! 7 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

07.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1017, 1024 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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07.02.2022

09:00 15:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ADATEPE MAHALLESİ,28,22,35/1,35 SOKAKLAR VE CİVARI

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07.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESINDELI HACI HÜSEYIN CADDESI İLE ZEYTINLIK VE ÖZECE SOKALARININ BIR KISMINDA M-08

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07.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVAR VE HANEFI ÖĞRETMEN CADDESIILEI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-03

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07.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA

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07.02.2022

09:00 15:00

AG Arıza Bakım Onarım

BAĞYURDU YENI MAH. BAĞYURDU 29 EKIM MAH. BAĞYURDU KAZIMPAŞA MAH. EMINE HOCA. ZEYTINCIK SK. CUMHURIYET ALANI. EBDÜLHÜDA SK. KALPAKKAYA. HAN ÖNÜ. KAYMAKAM BEY. TURGUTLU CD. ATLAS. NEBIOĞLU SK. BEŞIKLER SK. MEHMET BEY SK. NAMIK KEMAL SK. CAMI KEBIR SK. ŞAKIROĞLU. HANCI SAMI. PARSA. BAHÇELIEVLER SK. ŞEHIT ER BEKIR VAROL. BELEDIYE. KEMAL ATATÜRK CD. M.ALI SEVINÇ CD. ZAFER. ADIL BEY. TAVUKÇULAR SOKAK VE CIVARLARI

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07.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-48

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07.02.2022

09:00 17:00

OG Şebeke Bakım Çalışması

İPEKÇILER-İHSANIYE-İSTIKLAL-KARACAALI-DUATEPE-PAŞA-KURTULUŞ-YENI-ERTUĞRUL-BAHARIYE-DUMLUPINAR-DERE-CUMHURIYET,DEREBAŞI,DOYRANLI,BOYNUYOĞUN,IŞIKLI,ÇINIYERI,DALLIK,CAMBAZLI,B.KEMERDERE.K.KEMERDERE,YAMANDERE,TOPARLAR,SOMAK.DÜNDARLI,KÜÇÜKBURUN,ÇERIKÖZÜ,DIBEKÇI,K.KÖMÜRCÜ.B.KÖMÜRCÜ.DAĞDERE,MUSALAR MAHALLELERI.KAZANTEPE MEVKII.

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07.02.2022

09:00 12:00

AG Arıza Bakım Onarım

ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR. TR-67 D KOLU

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07.02.2022

09:00 12:00

OG Arıza Bakım Onarım

ÇUKURLATI MH. ARIF SINAN CD. EFETUR CD. 2182, 2142 SK. CIVARI

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07.02.2022

09:30 16:30

AG Yatırım Tesisi Devreye

Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-49

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07.02.2022

09:30 17:30

OG Arıza Bakım Onarım

BALIKLIOVA MAHALLESI İLTUR SITESI, KARAREIS VE GERENCE MEVKIIDIR

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07.02.2022

09:30 17:30

OG Arıza Bakım Onarım

KARABURUN İM KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR , RADAR SU POMPASI , TRT AKDAĞ VERICILER , DENIZ RADAR , DEVLET HAVA MEYDANLARI

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07.02.2022

10:00 12:00

OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma

KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI

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07.02.2022

10:00 15:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-32

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