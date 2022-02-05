İzmir elektrik kesintisi! 5 Şubat Cumartesi İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

05.02.2022

02:00 02:30

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ŞİRİNTEPE,YAKAKENT,YENİ MAHALLE,GÜZELTEPE,EVKA-2,AHMET TANER KIŞLALI MAHALLELERİ,İZKA İNŞAAT,HASTANE ŞANTİYESİ

--------------------------------------------

05.02.2022

08:30 14:00

OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE

ESATPAŞA MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAK VE CİVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BARBAROS MAHALLESİ,FATİH,REFİK TULGA CADDELERİ,5401,5401/1,5401/2,5402,5403,5404,5405, 5406,5407,5302, 5308,5309,5413,5414 SOKAKLAR VE CİVARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 16:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1827,1834/1-2-3,1843/2 SOKAKLAR VE CİVARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 16:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ORHAN ŞAİK GÖKYAY CADDESİ.,GİRNE BULV.,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ,1828/6,1828/7 SOKAKLAR VE CİVARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHÇELERARASI MAHALLESİ,NEŞE AKGERMAN

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/3 NUMARALI TRAFONUN A KOLU TAMAMI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI İM-1 2/2 NUMARALI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA M-07

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 16:00

AG Arıza Bakım Onarım

16 EYLÜL MH. 3048, 3050, 3052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2002, 2007, 2015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-06 B KOLU

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 12:00

OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma

SÜTÇÜLER MAH. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. CANSU SK. AKEVLER CD. SÜTÇÜLER KÜME YOLU. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU VE CIVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 09:30

OG Manevra

AKALAN MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. SÜTÇÜLER MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. TARÇIN SK. VATAN. TURNA. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. ÖMEROĞLU SK. AKEVLER CD. GÖÇMEN SK. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. ÖZCANLAR SK. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU. SÜTÇÜLER KÜMEYOLU KÖY İÇI. ÖRNEKKÖY KÜMESI. ÇAMBEL MH YOLU VE CIVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 14:00

AG Arıza Bakım Onarım

SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

OĞLANANASI MH. 7016, 7027/1, 7010 SOKAK VE OĞLANANASI-MENDERES YOLU SOKAK

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

HÜRRIYET MAH. AYGÜN,KÖKNAR,1622,1627,KAYIN,ELMALI SOKAKLAR VE BEŞGÖZ, MENDERES CADDELERI KISMEN , M-14

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-47

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

BELEVI MAH.ŞEHITLER CAD.TIRE CAD.12011 - 12023 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-5

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ DEĞİRMENLİK CADDESİ, FOÇA DEVLET HASTANESİ, MAVİ DENİZ SİTESİ, FOÇA BELEDİYE BİNASI, 99, 101, 103, 105, 116, 118 SOKAKLARI VE CİVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:00 14:00

AG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma

TÜRKMEN MAH.184,213,189 SOKAKLAR VE CIVARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:30 13:30

OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması

ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL MAH. YOLU, ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU VE CIVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

09:30 17:30

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

TEKBIÇAKLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2

--------------------------------------------

05.02.2022

10:00 12:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

MUAMMER AKAR MAHALLESİ,287-287/1 SOKAKLAR VE CİVARI

--------------------------------------------

05.02.2022

10:00 15:00

OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE

KAPLAN MAHALLESİ VE CİVARLARI

--------------------------------------------

05.02.2022

13:00 15:00

OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma

NAIME ,TULUM SAĞLIK MAHALLESI VE ÖZEL TR ABONELERI

Haberler.com - Gündem