İzmir elektrik kesintisi! 5 Şubat Cumartesi İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 5 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
05.02.2022
02:00 02:30
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ŞİRİNTEPE,YAKAKENT,YENİ MAHALLE,GÜZELTEPE,EVKA-2,AHMET TANER KIŞLALI MAHALLELERİ,İZKA İNŞAAT,HASTANE ŞANTİYESİ
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05.02.2022
08:30 14:00
OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE
ESATPAŞA MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ, GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAK VE CİVARLARI
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05.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BARBAROS MAHALLESİ,FATİH,REFİK TULGA CADDELERİ,5401,5401/1,5401/2,5402,5403,5404,5405, 5406,5407,5302, 5308,5309,5413,5414 SOKAKLAR VE CİVARI
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05.02.2022
09:00 16:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1827,1834/1-2-3,1843/2 SOKAKLAR VE CİVARI
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05.02.2022
09:00 16:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ORHAN ŞAİK GÖKYAY CADDESİ.,GİRNE BULV.,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDESİ,1828/6,1828/7 SOKAKLAR VE CİVARI
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05.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHÇELERARASI MAHALLESİ,NEŞE AKGERMAN
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05.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/3 NUMARALI TRAFONUN A KOLU TAMAMI
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05.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
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05.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI İM-1 2/2 NUMARALI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA M-07
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05.02.2022
09:00 16:00
AG Arıza Bakım Onarım
16 EYLÜL MH. 3048, 3050, 3052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2002, 2007, 2015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-06 B KOLU
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05.02.2022
09:00 12:00
OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma
SÜTÇÜLER MAH. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. CANSU SK. AKEVLER CD. SÜTÇÜLER KÜME YOLU. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU VE CIVARLARI
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05.02.2022
09:00 09:30
OG Manevra
AKALAN MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. SÜTÇÜLER MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. TARÇIN SK. VATAN. TURNA. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. ÖMEROĞLU SK. AKEVLER CD. GÖÇMEN SK. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. ÖZCANLAR SK. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU. SÜTÇÜLER KÜMEYOLU KÖY İÇI. ÖRNEKKÖY KÜMESI. ÇAMBEL MH YOLU VE CIVARLARI
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05.02.2022
09:00 14:00
AG Arıza Bakım Onarım
SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19
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05.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
OĞLANANASI MH. 7016, 7027/1, 7010 SOKAK VE OĞLANANASI-MENDERES YOLU SOKAK
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05.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
HÜRRIYET MAH. AYGÜN,KÖKNAR,1622,1627,KAYIN,ELMALI SOKAKLAR VE BEŞGÖZ, MENDERES CADDELERI KISMEN , M-14
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05.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI TR-47
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05.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
BELEVI MAH.ŞEHITLER CAD.TIRE CAD.12011 - 12023 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-5
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05.02.2022
09:00 17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ DEĞİRMENLİK CADDESİ, FOÇA DEVLET HASTANESİ, MAVİ DENİZ SİTESİ, FOÇA BELEDİYE BİNASI, 99, 101, 103, 105, 116, 118 SOKAKLARI VE CİVARLARI
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05.02.2022
09:00 14:00
AG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma
TÜRKMEN MAH.184,213,189 SOKAKLAR VE CIVARI
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05.02.2022
09:30 13:30
OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması
ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL MAH. YOLU, ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU VE CIVARLARI
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05.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
TEKBIÇAKLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
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05.02.2022
10:00 12:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
MUAMMER AKAR MAHALLESİ,287-287/1 SOKAKLAR VE CİVARI
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05.02.2022
10:00 15:00
OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE
KAPLAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
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05.02.2022
13:00 15:00
OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma
NAIME ,TULUM SAĞLIK MAHALLESI VE ÖZEL TR ABONELERI