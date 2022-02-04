İzmir elektrik kesintisi! 4 Şubat Cuma İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

04.02.2022

02:00 02:30

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ŞİRİNTEPE,YAKAKENT,YENİ MAHALLE,GÜZELTEPE,EVKA-2,AHMET TANER KIŞLALI MAHALLELERİ,İZKA İNŞAAT,HASTANE ŞANTİYESİ

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04.02.2022

03:00 03:30

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

KAZIMDİRİK,ÇINAR,BARBAROS,YILDIRIM BEYAZIT,RAFET PAŞA MAHALLELERİ,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB.,ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ

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04.02.2022

09:00 17:00

OG Scada Tesisi Devreye Alma

AHMETBEYLI, ÇAKALTEPE, ÇILE, GÖLOVA MAHALLELERI

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04.02.2022

09:00 17:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

OĞLANANASI MH. 7004, 7020, 7032 SK. FEVZI ÇAKMAK CD. CIVARI

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04.02.2022

09:00 12:00

AG Arıza Bakım Onarım

CUMHURIYET MAH. KARŞIYAKA CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-27

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04.02.2022

09:00 17:00

AG Arıza Bakım Onarım

ÜÇEYLÜL MAH. 2015 VE ÇEVRE SOKAKLAR M-33

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04.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

KUŞÇULAR, SIRA VE CAMIATIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-9 C VE D KOLU

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04.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1012, 1017, 1025 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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04.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ, 7509/2, 7509/1, 7520, 7522 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

CUMHURİYET MAHALLESİ,BAKKAL MEVKİİ YOLU,6718 SOKAK VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 10:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

CUMHURİYET MAHALLESİ,YÖRÜK ALİ CADDESİ

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04.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

AKINCILAR MAHALLESİ,548/9 SOKAK VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ,6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

MURATHAN MAHALLESİ,KIRGISTAN CADDESİ,1202/11,1216 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

İNCİRALTI MAHALLESİ,MİTHATPAŞA,PROF.DR.TÜRKAN SAYLAN CADDESİ,YAVUZ BİNGÖL SANAT, NERGİS,YENİ CAMİİ,ÇAMLICA,AKÇAKIR SOKAKLAR

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04.02.2022

09:00 16:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

IRMAK MAHALLESİ,YEŞİL MAHALLESİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,39,39/1,40,55, 55/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 16:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

IRMAK MAHALLESİ,METİN HENK OĞLU CADDESİ,29,40,55,55/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BARBAROS MAHALLESİ,FATİH CADDESİ VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 12:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

YENİDOĞAN MAHALLESİ,1139-2225-2226-2227-2228 SOKAKLAR VE CİVARI

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04.02.2022

09:00 12:00

OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

ULUKENT İSTİKLAL MAHALLESİ 7506, KORKUT SİTESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI

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04.02.2022

09:00 17:00 OG

Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA

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04.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

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04.02.2022

09:30 17:30

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

SOLAKLAR VE TEKBIÇAKLAR MAHALLESI TAMAMI VE SARIKAYA MAHALLESI MERGE SOKAK

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04.02.2022

10:00 12:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

SARUHANLI MAH-EĞRIDERE MAH-OSMANCIK MAH-YENIŞEHIR MAH.ÇOBANKÖY MAH.

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