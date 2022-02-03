İzmir elektrik kesintisi! 3 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

03.02.2022

05:00 07:00

OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE

ESATPAŞA MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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03.02.2022

08:00 11:00

AG Güvenlik Amaçlı Kesinti

SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. L-13 B VE C KOLLARI

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03.02.2022

09:00 17:00

AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE

KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1016, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

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03.02.2022

09:00 10:30

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,2817,2804,2803,2802,2801 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1578-2817-2816 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ, 6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ

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03.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

İZKENT MAHALLESİ,1309,1316,1308,1309 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/2,6065/2 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ŞHT. YZB. HÜSEYİN OLGUN - ORHAN ŞAİK,1834/2 GÖKYAY SOKAK VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1763/2,1763/3 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,1847/5 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİT KADİR TURUNÇ,1779/1,1783,1775/1,1738/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 13:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BOSTANLI MAHALLESİ,2018,2019,2020,2022 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10,1832,1833,1832,1833,1833/1,1834 SOKAKLAR VE CİVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN C KOLU TAMMINDA M-09

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03.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA

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03.02.2022

09:00 11:00

OG Arıza Bakım Onarım

GÖLCÜKLER MH. NERGIS SK. KARDELEN SK. KAPALI PAZAR YERI CIVARI MITHATPAŞA MH. 562 SK. MÜBADELE PARKI CIVARI

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03.02.2022

09:00 17:00

AG Yatırım Tesisi Devreye Alma

EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI M-49

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03.02.2022

09:00 17:00

OG Scada Tesisi Devreye Alma

YAZIBAŞI MAH.YERLEŞIM ALANLARI TAMAMI ,BALKAN CADDESI DERE ,NAMIK KEMAL,9226 SK.VE CIVARI

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03.02.2022

09:00 14:00

OG Arıza Bakım Onarım

RÜSTEM, ALTINTAŞ, TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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03.02.2022

09:00 12:00

OG Arıza Bakım Onarım

ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR.

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03.02.2022

09:30 17:30

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

GEDIK MAHALLESI KATRANDERE SOKAK VE CIVARLARI L-133

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03.02.2022

10:00 12:00

OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma

ÇAKABEY MH. KIZILKAYA MEVKII, OVACIK MH. DOĞANCI MEVKII, 7152 SK VE ÇEVRESI

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03.02.2022

10:00 16:00

OG Yatırım Tesisi Devreye Alma

ÇAYIRLI MAH. TAMAMI-ÖZEL TR LER-GSM OPERATÖRLERI

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03.02.2022

10:00 12:00

OG Arıza Bakım Onarım

YAZIBAŞI MAH.9224,9223 SOKAKLAR VE SIMGE CADDELERI

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