İzmir elektrik kesintisi! 3 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 3 Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
03.02.2022
05:00 07:00
OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE
ESATPAŞA MAHALLESİ, UĞUR MUMCU MAHALLESİ GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI
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03.02.2022
08:00 11:00
AG Güvenlik Amaçlı Kesinti
SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. L-13 B VE C KOLLARI
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03.02.2022
09:00 17:00
AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE
KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1016, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI
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03.02.2022
09:00 10:30
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,2817,2804,2803,2802,2801 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1578-2817-2816 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
DOĞANCILAR MAHALLESİ, 6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ
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03.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
İZKENT MAHALLESİ,1309,1316,1308,1309 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/2,6065/2 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ŞHT. YZB. HÜSEYİN OLGUN - ORHAN ŞAİK,1834/2 GÖKYAY SOKAK VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1763/2,1763/3 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,1847/5 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİT KADİR TURUNÇ,1779/1,1783,1775/1,1738/1 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BOSTANLI MAHALLESİ,2018,2019,2020,2022 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10,1832,1833,1832,1833,1833/1,1834 SOKAKLAR VE CİVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN C KOLU TAMMINDA M-09
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03.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
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03.02.2022
09:00 11:00
OG Arıza Bakım Onarım
GÖLCÜKLER MH. NERGIS SK. KARDELEN SK. KAPALI PAZAR YERI CIVARI MITHATPAŞA MH. 562 SK. MÜBADELE PARKI CIVARI
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03.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI M-49
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03.02.2022
09:00 17:00
OG Scada Tesisi Devreye Alma
YAZIBAŞI MAH.YERLEŞIM ALANLARI TAMAMI ,BALKAN CADDESI DERE ,NAMIK KEMAL,9226 SK.VE CIVARI
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03.02.2022
09:00 14:00
OG Arıza Bakım Onarım
RÜSTEM, ALTINTAŞ, TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
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03.02.2022
09:00 12:00
OG Arıza Bakım Onarım
ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR.
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03.02.2022
09:30 17:30
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
GEDIK MAHALLESI KATRANDERE SOKAK VE CIVARLARI L-133
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03.02.2022
10:00 12:00
OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma
ÇAKABEY MH. KIZILKAYA MEVKII, OVACIK MH. DOĞANCI MEVKII, 7152 SK VE ÇEVRESI
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03.02.2022
10:00 16:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇAYIRLI MAH. TAMAMI-ÖZEL TR LER-GSM OPERATÖRLERI
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03.02.2022
10:00 12:00
OG Arıza Bakım Onarım
YAZIBAŞI MAH.9224,9223 SOKAKLAR VE SIMGE CADDELERI