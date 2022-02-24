İzmir elektrik kesintisi! 25 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

25.02.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAKLI,FUAT EDİP BAKSİ MAHALLELERİ,1607/8,1609,1609 ÇIKMAZI,1609/1,1609/2, 1609/7,1620/2, 1626,1627,1627/1,1627/2,1629,1629/11,1644 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR CUMHURIYET, PAYAMLI MAHALLERI

25.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAH. TAMAMI L-510

25.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY TR-1 VE TR-2

25.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.FIRAT ,322 SK ATATÜRK CAD BIR BÖLÜMÜ TR-1

25.02.2022 09:00 10:30 OG Manevra ALTINTAŞ, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜ İLE İÇMELER VE TORASAN MAHALLELERININ TAMMAMIDIR

25.02.2022 09:00 12:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma TORASAN MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

25.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE ULUS MAHALLESİ 7501/6 SOKAK, ÇANAKKALE ASFALTI VE CİVARLARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,247,248,249/1,249/2,275/1 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,DR. ZİYA ERTEMER - NEBİL SUSUP SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20,647/10,637/39,637/62 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,AYDIN HATBOYU CADDESİ,585/2,548/9,585/3 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

25.02.2022 09:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUBATLI MAHALLESİ,2751-2760 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUBATLI MAHALLESİ,ADALET CADDESİ,2736,2739,2740,2741,2744,2752,2753,2692, 2763,2765 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 09:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım OVACIK MAHALLESI AKARCA MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, OVACIK KÖY İÇI TAMAMI, 7000 SOKAK VE ÇEVRESI

25.02.2022 09:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma MUSALLA MAHALLESI 1136, 1124, 1125, 1112, 1135, 1139 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-14 C KOLU

25.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MH. ARMUTLU HÜRRIYET MH. FAIL BEY. YARESLI ÇK. YAZAR SK. ÇAĞILTEPE. PALAMUT. MITHATPAŞA. MUSTAFA ALTINEL. YENI ARDIÇ. AKASYA SK. DEFNE SK. SELVI SK. DOKUZ EYLÜL. KAYIN. BAYRAMLI KÜMEEVLER. MERCAN SK. ZIYA GÖKALP SK. DEĞIRMEN. HAKIMIYETI MILLIYE. FENER. LALE SK. TEKÇAM. İSTIKLAL. ETHEM EFENDI CD. GÜL SOKAK VE CIVARLARI TR-4 D KOLU

25.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

25.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇILEME, SANCAKLI MH. VE DEĞIRMENDERE MH. MALTA MEVKII

25.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMAN DEMIREL MAHALLESI KISMEN TR-108 VE TR-167

25.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. DERE SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR

25.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. ÖĞRETMENLER CAD.,SARAÇOĞLU CAD. KISMNEN, KOOPERATIF VE BILGI SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR

25.02.2022 09:00 11:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BENGISU - İNÖNÜ-MEŞRUTIYET-ANAFARTALAR-ATATÜRK-EMMIOĞLU-AKINCILAR MAHALLELERI

25.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN

25.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.

25.02.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma (İBNI MELEK MAH.) SABUNHANE CAD.-SEMA SOK.-ARMAĞAN SOK-KAPLAN ÇIKMAZI SOK-FEZA SOK-ÜLKÜ SOK-KESIKBAŞ SOK-1.DERE SOK-BEYLERDERESI CAD.-KETENCI ÇIKMAZI-BÜLBÜL SÜK.-GONCA SOK-ŞEKIT İSA YÜKSEL CAD.-TURGUT ÖZAL BULVARI BIT BÖÜLÜMÜ-DIYAR SOK. -ŞEN SOK-1.SELVILI MESCIT SOK-SELÇUK CAD-ARA SOK-BATIDAĞ KÜME EVLERI M-03

25.02.2022 11:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSKELE VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

25.02.2022 12:00 12:30 OG Manevra ALTINTAŞ, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜ İLE İÇMELER VE TORASAN MAHALLELERININ TAMMAMIDIR

25.02.2022 12:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUBATLI MAHALLESİ,ADALET CADDESİ,2736,2739,2740,2741,2744,2752,2753,2692, 2763,2765 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAKLI,FUAT EDİP BAKSİ MAHALLELERİ,1609\6,1609\10,1609\11,1620/2 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım MENDERES ÇUKURALTI MAHALLESI

25.02.2022 13:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım MITHATPAŞA MH. BIR KISMI ALTINTEPE MH. TAMAMI

25.02.2022 16:00 16:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAKLI,FUAT EDİP BAKSİ MAHALLELERİ,1607/8,1609,1609 ÇIKMAZI,1609/1,1609/2,1609/7,1620/2, 1626,1627,1627/1,1627/2,1629,1629/11,1644 SOKAKLAR VE CİVARI

25.02.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,803 SOKAK VE CİVARI

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