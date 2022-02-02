İzmir elektrik kesintisi! 2 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Şubat Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Şubat Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
02.02.2022
09:00 17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI
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02.02.2022
09:00 17:00
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI İM-1 2/3 TRAFOSU E KOLU TAMAMINDA
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02.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA
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02.02.2022
09:00 17:00
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
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02.02.2022
09:30 17:30
OG Yatırım Tesisi Devreye Alma
ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI
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02.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
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02.02.2022
09:30 17:30
AG Yatırım Tesisi Devreye Alma
GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
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02.02.2022
12:00 13:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
NALDÖKEN MAHALLESİ,SİMYA METAL,SAYIMLAR İNŞ.