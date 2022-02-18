İzmir elektrik kesintisi! 18-19 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Şubat Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18.02.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ,KOCATEPE MAHALLELERİ,351,353,355,948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI
18.02.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI, BAHÇELERARASI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ,REKREASYON ALANI, DEÜ. DENİZ BİLİMLERİ
18.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/3,275/2,275/6,275/7 SOKAKLAR VE CİVARI
18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,İZKONUT YAPI KOOP
18.02.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İKA ASFALT ŞANTİYESİ KARAYOLLARI TR 25 VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE BATIÇİM LİMAN ÖZEL TRGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR, İDÇ LİMAN ÖZEL, EGEÇELİK ÖZEL, ŞAHİN KÖMÜR ÖZEL TR, BATI BETON LİMAN ÖZEL TR, OPET DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, URLA MAKİNA ÖZEL TR, ODAK İNŞAAT ÖZEL TR, TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş-ANT ÖZEL, TEİAŞ İLETİŞİM LOJMAN VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ
18.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI, İZMİR FOÇA KARAYOLU VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI HACIVELİ MAHALLESİ 20, 24, 422, 423, 423/3 SOKAKLAR VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1010 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 10:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ 85.YIL CUMHURİYET, ADNAN MENDERES CADDELERİ, 43, 44, 45, 516, 518, 527, 527, 531, 532, 538, 539, 540, 542, 556 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 İLE 2/4 TRAFOSUNUN TAMAMINDA
18.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ILDIR MAH. KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI
18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERI
18.02.2022 09:00 14:00 AG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI 133,114,114,115,116,117,118 SOKAK LAR VE CIVARI M-78
18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
18.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
18.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.FIRAT ,322 SK ATATÜRK CAD BIR BÖLÜMÜ TR-1
18.02.2022 09:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma RÜSTEM VE TORASAN MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (BOZAVLU MEVKII)
18.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TAŞLIYATAK MAH. DEMIRAYAKLAR SOKAK, İĞDELI MAH. DAMLAR VE AZMANLAR, KIRMUSTAFALAR, KOCAIBRAHIMLER VE MOLLAHMETLER SOKAK VE CIVARLARI.TAŞLIYATAK, DOĞANCI İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLARI.
18.02.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım ZEYTINKÖY MAH.YONCAKÖY-KUYUMCULAR-TEKSITE-İLSIM SAHIL EVLERI VE GÖLOVA İÇME SUYU POMPASI
18.02.2022 11:00 12:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ YENİ FOÇA CADDESİ BİR KISMI, 1007, 109, 1010, 1010/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
18.02.2022 12:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ TOKİ EVLERİ 7733 SOKAK, D.D.G EVLERİ VE CİVARLARI
18.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım TÜRKMEN,KUVVETLI,GÜNLÜCE,İNÖNÜ,MURSALLI,DOLAYLAR,OĞUZLAR, BAYIRLI,SÜLEYMAN DEMIREL,GÖLCÜK,ZAFER,OCAKLI,KÜÇÜKAVULCUK,BEYAZITLAR,HÜRRIYET, UMURBEY,YOLÜSTÜ MAHALLELERI
18.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KUVVETLI,MIMARSINAN,BENGISU,TÜRKMEN,EMMIOĞLU MAHALLELERI
18.02.2022 13:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım SÜLEYMAN DEMIREL, GÖLCÜK MAHALLELERI
18.02.2022 14:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ILDIR MAH. KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İŞÇİEVLER,YİĞİTLER MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1456-1467-1469 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,1469 SOKAK VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİŞAKRAN MAHALLESİ AŞAGI ŞAKRAN BÖLGESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, KARAYOLLARI TR-24 ÖZEL, KÜRŞAT KAPLAN ÖZEL TR, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, ARMAĞAN SAKA-ALİ ÜNLÜ ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 10:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, TÜRKMENHAN GES DM, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ KIZILTEPE KÖYÜ, ÖRLEMİŞ KÖYÜ, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, TARİŞ, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ, YÜKSEKKÖY, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TÜRKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİŞAKRAN MAHALLESİ ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1 , İRFAN ÇALIŞAL, DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR, MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ KAZIKBAĞLARI, İSKELE BÖLGESİ VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ HALKEĞİTİMCİLER, GÜNIŞIĞI, VALİ KONAKLARI, SİTE61 TUNKENT VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HACIVELİ MAHALLESİ YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN, M.ZEYBEK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1019, 1021, 1021/1, 1025 SOKAKLARI VE CİVARLARI
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 İLE 2/4 TRAFOSUNUN TAMAMINDA
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAHALLESI ÖĞRETMENLER CD.,KOOFERATIF SK.,BILGI SOK. SARAÇOĞLU CADDESI KISMEN VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-2
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÜÇEYLÜL MAHALLESI KISMEN TR-33
19.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-52
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERI
19.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ATATÜRK MH. CUMHURIYET MH. PAYAMLI MH.
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
19.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ATATÜRK MAH.1547,1549,1551,1596,1555,1542 TR-170
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8208,8762,8761,8207,8762/1 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,9628,9614,9613,9612,9623 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,GÜL,ZÜMRÜT,ÇİTLENBİK,SÖĞÜT,SÜMBÜL SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 10:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ASARLIK GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİPINAR, YEŞİLPINAR, ZEYTİNLİK MAHALLELERİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
19.02.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MEHMET UYSAL, EROL ALTINOVA, MİROĞLU ÇEVRE, İ.B.B. ATIK ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
19.02.2022 10:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. 113 , 114 , 126 , 127 , 128 , 130 , 131, SOKAKLARI VE CIVARI L-146
19.02.2022 10:00 11:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH. DERE SOKAK VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-1
19.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ÜÇEYLÜL MAHALLESI GÖKÇEN EFE CD. MEVLANA CADDESI VE ÇEVRE SOKAKLARI TR-112
19.02.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,298,337,319 SOKAKLAR VE CİVARI
19.02.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,METİN ASTEKİN, İBB RADYOLİNK,TURKCELL,RADYOLİNK, E.Ü. RASATHANE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
19.02.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ KISMEN,BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
19.02.2022 13:30 15:30 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması YAZIBAŞI MAH KARABAĞ SOKAK ÖZEL TR LER